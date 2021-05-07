Рассказываем, какими будут Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже совсем скоро Санкт-Петербург будет праздновать очередную, 76-ю годовщину великой Победы. И самым главным, торжественным и масштабным элементом праздника, безусловно, станет парад на Дворцовой площади. Специально для наших читателей рассказываем, какими будут военная техника и участники парада Победы 2021 года в Санкт-Петербурге.

Танк Т-34-85 возглавит парадную колонну бронетехники. Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации пресс-службы Западного военного округа, колонну бронетехники на параде Победы 2021 в Санкт-Петербурге по давней традиции возглавит танк Т-34-85. Грозная машина с гусеницами, «обутыми» в специальные накладки — чтобы не царапать брусчатку — с ревом прокатится по Дворцовой площади и поведет за собой остальную колонну.

Кабриолеты "ЗиЛ". Фото: Олег ЗОЛОТО

- В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, - уточняют в пресс-службе ЗВО.

Конечно, не обойдется и без новинок. Так, в 2021 году в составе парадных расчетов по Дворцовой площади впервые пройдут тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4». Они используются для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки, а также для многих других целей. Также зрителям впервые покажут робота разминирования «Уран-6» и многоцелевой механизированный комплект КРВД, способный прокладывать для войск и техники дорогу через самые жуткие буреломы и болота.

Многоцелевой механизированный комплект КРВД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Параллельно с парадом на Дворцовой пройдет воздушный парад. И он обещает быть не менее захватывающим.

- В парадном строе авиации будет задействовано 30 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30,Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, - рассказывают в Западном военно округе. - Также в Параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие более 4 500 военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС РФ,МВД РФ и войск Национальной гвардии России.

Точное время начала парада победы 2021 в Санкт-Петербурге пока не называется — однако, скорее всего, старт мероприятию будет традиционно дан в 10:00 утра. Места лучше занимать заранее — обычно уже за час до парада в окрестностях Дворцовой даже яблоку негде упасть.

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