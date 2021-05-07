Абсолютный рекорд по числу пропавших детей зафиксировали в апреле 2021 года в Петербурге и Ленобласти

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» подвели неутешительные итоги работы за апрель 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы за апрель 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Результаты удивляют – в 2020-м месяц был одним из самых спокойных, сейчас же количество заявок об исчезнувших людях увеличилось почти вдвое. Особенно волонтеры беспокоятся из-за абсолютного рекорда по числу пропаж несовершеннолетних. Отряд «ЛизаАлерт» просит поддерживать своих близких в трудную минуту и не доводить до ухудшения отношений.

Статистика за апрель. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- 46 – новый рекорд! Обратите внимание: в большинстве случаев речь идет не о малышах, потерявших маму, а об ушедших из дома подростках. Причины могут быть самыми разными: недостаток внимания, гиперопека, проблемы с учебой, первая любовь… Такие поиски мы обычно не афишируем, они ведутся без распространения ориентировок, - рассказывают спасатели в группе регионального отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Кроме этого за апрель волонтеры приняли 229 заявок о пропавших жителей Северной столицы и 47 региона. Живыми найдены 168, погибшими – 6. Пропавшими до сих пор числятся большое количество человек. Ориентировки на них есть в специальном альбоме поисковиков во «Вконтакте».