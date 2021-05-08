Несколько сотен картин российского художника украли в Ленинградской области

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту хищения нескольких сотен картин с участка во Всеволожском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области украли несколько сотен картин российского художника. В ночь на субботу, 8 мая 2021 года, в полицию обратилась 42-летняя женщина, которая рассказала, что из ее дома пропали полотна, которые ей дали на хранение. Правоохранители выехали на место для проверки.

- Женщина пояснила, что работы принадлежат российскому художнику, которые ей передал его брат для хранения. Она в свою очередь спрятала картины в нежилой дом, находящийся на участке садоводства "Протон" во Всеволожском районе. Однако обнаружила, что кто-то вынес оттуда несколько сотен картин и скрылся вместе с ними, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полиции имя художника не уточняется. На данный момент правоохранители проводят проверку и обследуют место, откуда пропали работы.

Устанавливается ущерб похищенного и точное количество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.