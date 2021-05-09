Как празднуют День Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция с улиц города

Рассказываем в режиме онлайн о самых интересных событиях в Петербурге на День Победы 9 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабное празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2021 года начнется с военного парада на Дворцовой площади. В нем примут участие больше 4500 военных, в составе механизированной колонны - более 90 образцов военной техники. На этом программа торжеств не закончится. Несмотря на то, что большинство запланированных мероприятий были отменены в последний момент, великий день в Северной столице будут праздновать с размахом.

Например, в 14.00 у ТК «Парад» на ул. Прибрежной пройдет концерт «Песни Великой Победы!» , в 16.00 на Стрелке Васильевского острова, в Шкиперском и Румянцевском садах выступят духовые оркестры. В главном павильоне Московского парка Победы можно будет послушать лекцию «Фронтовой рисунок в собрании Музея обороны и блокады Ленинграда». В Музее обороны и блокады Ленинграда на Соляном пер., 9 мая, кстати, вход бесплатный!

Также в честь Дня Победы в Петербурге с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 будут зажжены Ростральные колонны, а в 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловки раздастся памятный выстрел. А в 22.00 здесь прогремит салют, видео-трансляцию можно будет посмотреть на сайте kp.ru, - она начнется автоматически.

Также с самого утра корреспонденты Комсомолки в Петербурге будут рассказывать о самых интересных событиях, которые будут происходить в городе. Следите за прямой онлайн-трансляцией с 10.00.