Перекрытый Невский, толпы в центре и новинки военной техники: Как прошел парад Победы 2021 в Санкт-Петербурге

В Петербурге парад Победы прошел на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Алые знамена, рокот двигателей, запах горячей брони и ликование горожан - так в Санкт-Петербурге прошел парад Победы 9 мая 2021 года. О самых ярких его деталях читайте в специальном материале "Комсомольской правды".

Старт парада, как и во все предыдущие годы, был назначен на 10:00, но подготовка к масштабному торжеству началась сильно заранее. Рано утром спецтехника и отряды ОМОН перекрыли Невский проспект. Всех приезжающих бойцы разворачивали в сторону набережной реки Мойки - только оттуда, по широкой дуге, можно было добраться до Дворцового проезда, где собирались зрители. На долгую пешую прогулку, понятное дело, рассчитывали не все - народ возмущался, но, как выяснилось в дальнейшем, перекрывали Невский не зря.

Подготовка к масштабному торжеству началась сильно заранее. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

По обеим сторонам Мойки тем временем выстроилась колонна бронетехники - больше сотни внушительных военных машин, от БТР-ов до совсем уж монументальных "Искандеров" растянулись больше чем на километр, до самого створа улицы Миллионной и Дворцовой площади. Во главе колонны красовался танк Т-34-85.

Это - настоящий исторический танк, сошедший с конвейера еще в 1943 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы его зовем "наша ласточка", - с гордостью признался "Комсомолке" механик-водитель легендарной машины, старший лейтенант Дмитрий Бушуев. - Вы себе не представляете, какое это чувство - находиться там, внутри, и открывать парад Победы.

Отношение к "тридцатьчетверке" самое что ни на есть особое. Это - настоящий исторический танк, никакой не новодел, никакая не реплика. С конвейера он сошел в 1943 году, но вот в боях, правда, не участвовал - стоял на хранении. Несколько лет назад его расконсервировали, подлатали и "назначили" головной машиной механизированной колонны. С тех пор танк берегут как зеницу ока - в Петербурге и Ленинградской области он такой один. Даже топливо перед тем, как его зальют в баки, проходит сразу несколько дополнительных экспертиз - оно должно быть чистым, как слеза. Сам экипаж постоянно осматривает "ласточку", что-то подновляет, подкрашивает. И такое отношение дает свои плоды - сами танкисты говорят, что "тридцатьчетверка" хоть и старенькая, но ни разу не подводила.

Красота российской армии! Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вообще, тут главное то, что весь экипаж должен работать как одно целое, - признается Дмитрий Бушуев. - Если в современных танках каждый отвечает только за свой сегмент работы, а потом все воедино сводит автоматика, то тут не так - нужно быть как единое целое. Ну и водителю, например, нужно быть сильным - тут же никакой гидравлики, сплошная механика везде.

Перед тем, как на трибунах появились ветераны и их семьи, территорию продезинфицировали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока мы разговаривали, на площади завершились последние приготовления. Трибуны при помощи специальных распылителей обработали антисептиками - что поделать, требования времени. Парадные "коробки" выстроились у стен Генерального штаба, экипажи машин заняли свои места. Ровно в 10:00 под перезвон кремлевских курантов был дан старт парада.

Ровно в 10:00 под перезвон кремлевских курантов был дан старт парада. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зрелище, как и положено, вышло торжественным и по-настоящему внушительным. Перед трибунами парадным строем прошли больше 4 000 военнослужащих - от артиллеристов, связистов и десантников до военных медиков и курсантов полицейских училищ. А когда на брусчатку выкатилась военная техника, воздух вмиг наполнился сизым дымом и запахом разогретой брони.

Барабанщики Кронштадского морского кадетского военного корпуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, в этом году для парада собрали более сотни бронированных машин. Не обошлось и без новинок - к примеру, зрителям впервые показали роботов-саперов "Уран-6", а также инженерные комплексы КРВД, способные проложить дорогу для солдат и боевой техники где угодно - хоть через болота, хоть через буреломы.

Военные прошли строем перед трибунами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В параде принли участие также: воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ, курсанты вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а завершился парад пролетом авиации - к счастью, в этот раз, в отличие от генеральной репетиции, погода не подвела. Самолеты и вертолеты - от могучих транспортников до грозных истребителей - народ приветствовал аплодисментами и радостными возгласами.

Перед трибунами парадным строем прошли больше 4 000 военнослужащих. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 11:00 парад завершился. Но народ не покидал Дворцовую площадь еще долго.