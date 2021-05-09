Стихийный «Бессмертный полк» прошел по центру Петербурга

Петербуржцы вышли в город с портретами своих родных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Народное, можно сказать стихийное шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Петербурга. Несмотря на официальный перенос проведения шествия в онлайн-формат, сотни горожан вышли на Невский проспект и Дворцовую площадь с портретами своих воевавших родственников.

- Десятки человек под красными флагами и с портретами прошли по Невскому проспекту. На Дворцовой тихо. Концерта нет, но люди с портретами ходят. Стихийное мероприятие, похожее на «Бессмертный полк» прошло и на Марсовом поле. Люди принесли цветы к вечному огню, а также портреты воевавших родных. Были представители мордовского землячества, - сообщают корреспонденты «КП-Петербург».

На Марсовом поле уроженцы Мордовии устроили небольшой пантеон памяти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что по соображениям эпидемиологической безопасности акция «Бессмертный полк» в этом году, как и в прошлом, проходит в онлайн-формате. Есть вероятность, что очное шествие проведут 24 июня, однако многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Юные петербурженки почтили память прадедушки. Фото: Полина ШАНДРАК

Впрочем, многие петербуржцы, благо погода позволяет, в День Победы гуляют по городу с детьми. Так мама и ее дочки рассказали корреспондентам «Комсомолки», что решили провести свой собственный «Бессмертный полк» и почтить память прадедушки.