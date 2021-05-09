Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн снял клип на песню «Любимый город» в Эрмитаже

Тиль Линдеманн спел "Любимый город" в интерьерах Эрмитажа.Фото: кадр с видео: youtube.com/ Till Lindemann

Необычное продолжение получила история с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тилем Линдеманном, который на русском языке исполнил песню «Любимый город», ставшую саундтреком к фильму «Девятаев» - о подвиге военного летчика Михаила Девятаева. Вслед за оригинальным видео, Линдеманн снял еще один клип. Причем - в Эрмитаже. В новом творении музыкант предстает с пирсингом в носу и в окружении длинноногих скрипачек.

Отметим, что клип опубликован в День Победы 9 мая на официальном канале сольного проекта Тиля - Till Lindemann и уже успел набрать более 30 тысяч просмотров. При этом комментарии к видео отключены.

В новом клипе, в отличие от саундтрека к фильму, Тиль снова с пирсингом и в окружении красоток из симфонического оркестра. Фото: кадр с видео: youtube.com/ Till Lindemann

Надо сказать, что Линдеманн достаточно неплохо знает русский язык. Он вырос в ГДР, его отец был писателем и не раз бывал в СССР. А о подвиге летчика Михаила Девятаева, угнавшего самолет и сбежавшего из немецкого плена, школьникам в ГДР рассказывали на уроках истории. Поэтому он исполнил оригинальный саундтрек в новой картине.

- Он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины. В детстве ему (Линдеманну - прим.ред.) эту песню пела мама. Так и вышло, что мы сняли клип, - рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов в разговоре с «Комсомольской правдой».