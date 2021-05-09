«В 15 лет на фронте я считал себя мужчиной - деваться было некуда»: ветеран Александр Королев растрогал до слез воспоминаниями о войне

Александр Алексеевич Королев пришел на парад с женой и правнуком. Фото: Полина ШАНДРАК

В Петербурге, как и во всей России, 9 мая 2021 года празднуют День Победы. Началось торжество с парада Победы. Среди приглашённых гостей на Дворцовой площади было 250 ветеранов. Один из них - 92-летний Александр Алексеевич Королев. Он был еще мальчишкой, когда началась война.

- 15-летним парнем меня призвали на ледокол «Ермак». Но я тогда считал себя мужчиной, потому что время такое было - деваться было некуда, - вспоминает Александр Алексеевич. - Мы выполняли приказы. И когда воевали, не о смысле думали, а о том, как выполнить приказ командира. Как подойти к орудию, подать снаряды, отбить атаки береговой батареи немцев, избавиться от мин в Финском заливе. Война - это тяжелый труд, голодное время, кровь и мучения людей.

Ветеран признается, что вот уже 76 лет во время парадов Победы 9 мая у него всегда накатывают слезы на глаза. Приятно,что не забыли, что было...

- Мы, советский народ, от мала до стара, взяли в руки оружие и защитили свою родину. Мы победили, не захватили и не зашли, а освободили Европу, - добавляет герой.

На парад Победы Александр Алексеевич пришел со своей супругой Серафимой Королевой. Ей тоже было 12 лет, когда началась война. Всю блокаду она прожила в Ленинграде. Кстати, в прошлом году супруги отметили 70-летие совместной жизни.