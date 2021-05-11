«Мы закрылись в классе. Директор объявила, что у нас террористы»: Ученики рассказали, что происходило в школе Казани, где убили 8 человек

Школьники были в истерики от выстрелов и взрывов Фото: предоставлено "КП"

Обычное школьное утро после затяжных майских праздников обернулось настоящим ужасом для Казани. Двое парней забежали в здание гимназии № 175 и открыли стрельбу, после чего подорвали СВУ. По последним данным пресс-службы президента Татарстана, погибли 8 человек - это дети и учитель. Нападавший задержан. О том, что происходило утром 11 мая в казанской школе, "КП" рассказали ученики, находившиеся в этот момент на занятиях.

- Это была середина урока, - рассказала "КП" восьмиклассница Алина (имя изменено - прим.ред.). - К нам впопыхах забежала классный руководитель, закрыла дверь. Директриса объявила по громкой связи, чтобы все сидели в классах, потому что у нас в школе террористы. Нас минут через 20 всех вывели из школы. У детей была истерика. Сказали, что есть погибшие, также убит учитель. Учителя, вроде как, убили прямо на глазах у учеников младших классов.

Два этажа в школе разрушены Фото: предоставлено "КП"

По словам гимназистов, взрывы и выстрелы в здании были настолько громкими, будто людей убивали прямо возле их кабинетов.

- Когда мы вышли, школа была вся вдребезги, первый этаж взорвали полностью. Там ни одного живого места не осталось. Второй этаж тоже разрушен. Стекла выбиты, стены сломаны. Взрывы были очень громкие. Такое ощущение, будто взрывали и стреляли в нашем кабинете. Прогремел один мощный взрыв, выстрелов около 20 было. Было очень много машин скорой помощи.

Дети записали эвакуацию на видео Фото: предоставлено "КП"

Ученики рассказывают, что среди пострадавших и погибших, предварительно, нет старшеклассников. Нападения были на средние и младшие классы. Подростки 10 классов в этот момент находились на военных сборах.

- Мы сидели на уроке русского языка и услышали выстрелы, поначалу думали, что машина взорвалась, но потом под нами (мы сидели на 3 этаже), будто бы провалился этаж, мы скорее все сели на пол, потом через минут 10 нам выстрели в дверь. Через минут 25 нам в дверь постучал ОМОН, и мы вышли, было очень страшно, у всех была паника, - рассказывает еще одна ученица.

На месте происшествия работают все оперативные службы Фото: предоставлено "КП"

Ученикам показалось, что школу в буквально смысле закидывали гранатами.

- Потом приехал спецназ, начался штурм, - поделился ученик Павел (имя изменено - прим. ред.- За очень короткое время нападавшие "вынесли" целых 2 этажа.

Ученики записали видео, как проходила эвакуация. На кадрах, которые они переслали "КП-Петербург", ученик комментирует: "А сейчас мы бежим, вокруг полиция, ОМОН и пожарные. А у меня сегодня день рождения".

Сейчас на месте происшествия работают силовики.

Редакция «Комсомольской правды» приносит глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших.

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