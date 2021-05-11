Ожидается экстремальная температура: Майская жара в Петербурге идет на абсолютный рекорд

В Петербурге будет очень жарко, но недолго. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге – погодные аномалии. Да такие, что даже ученые с многолетним стажем хватаются за голову. Как рассказал «Комсомолке» в Петербурге» доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин, уже совсем скоро температура в Северной столице может побить абсолютный рекорд – будет жарко так, как не было еще ни разу за всю историю метеонаблюдений.

По словам Валерия Малинина, виновник аномальной майской жары в Санкт-Петербурге – колоссальный антициклон, который распростерся надо всем северным полушарием планеты.

- От Финского залива он проходит через всю европейскую территорию России, захватывает Урал и Сибирь, а в районе Берингова пролива разделяется на две части, - объясняет ученый. – Одна спускается в Канаду и США, другая – идет в Гренландию. Соответственно, на всем своем протяжении он формирует область высокого давления с жаркой и засушливой погодой. Везде, где сейчас проходит антициклон, температура превышает норму в среднем на 10 градусов.

Уже к концу недели зной закончится. И нужно успеть взять от теплых дней максимум. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того, чтобы такой антициклон сформировался, продолжает Валерий Малинин, должно было сойтись воедино множество факторов: от сложных процессов взаимодействия атмосферы и океана до особенностей атмосферной циркуляции. Как бы то ни было, ситуация практически уникальная – подобную аномалию ученые наблюдают крайне редко.

- Можно с уверенностью заявить, что пик жары придется на среду, 12 мая, - поясняет наш собеседник. – Вполне вероятно, что температура может достичь экстремальных значений, превысиьт 26 градусов и тем самым побить абсолютный рекорд – то есть, 12 мая может стать самым жарким днем в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений.

Впрочем, долго изнывать под палящим солнцем жителям и гостям Петербурга не придется: жара сохранится до четверга, 13 мая, а потом пойдет на спад по мере того, как будет уходить аномальный антициклон. К концу недели температура опустится до вполне комфортных +18, +20 градусов, набегут тучи, местами пройдут дожди.

- Что касается более долгосрочных прогнозов, то здесь, конечно, какой-либо конкретики пока нет и быть не может, - отмечает Валерий Малинин. – В том числе и потому, что появление аномалий, подобных той, с которой мы столкнулись в последние дни, невозможно предсказать заранее. Но исходя из той информации, которая есть сейчас, лето, скорее всего, будет «полосатым» - волны тепла будут чередоваться с волнами похолодания. Средняя температура, на мой взгляд, установится в районе +18, +20 градусов – то есть, будет вполне комфортно. А вот об осадках пока что вообще говорить не приходится – это станет более-менее ясно только через несколько недель.