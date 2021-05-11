«Комсомолка» поздравила ветеранов с Днем Победы

Цветы, внимание и улыбки получили 80 участников войны, блокадников и тыловиков. Фото: Андрей КИСЛЯК

Не просто вспоминая, но делом помогая главным хранителям исторической памяти - ветеранам. Именно так День Победы встретила «Комсомолка». Совместно с компанией «Газпром переработка» петербургская редакция самой народной газеты России организовала праздник для постояльцев дома ветеранов войны и труда № 2 на Крестовском острове. Сегодня здесь живут восемьдесят детей войны, тыловиков, блокадников и непосредственных участников Великой Отечественной.

- Низкий поклон за ваш подвиг, - обратился к ветеранам генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» Иван Власов. - Мы с вами, мы всегда рядом. Поможем, поддержим. Только будьте, пожалуйста, здоровы!

С поклоном и благодарностью к героям обратились дети. Фото: Андрей КИСЛЯК

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Торжества в доме ветеранов начались с самого утра, но главным событием праздничной программы стал двухчасовой концерт. Он собрал в актовом зале жителей и гостей дома-интерната. Первой героев поздравила Юлия Митрофанова - начальник службы по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром переработка».

- Историческая память должна сохраняться. Мы обязаны рассказывать о войне и подвиге нашего народа своим детям, - подчеркнула Юлия Митрофанова. - В Петербурге это наше первое мероприятие ко Дню Победы. Но в целом по стране у нас много проектов, посвященных сохранению исторической памяти. Каждый год наши заводы проводят праздники для ветеранов. Работает и молодежное движение: волонтеры из рядов наших сотрудников приезжают к участникам войны, вручают подарки, поют песни и читают стихи.

В этот необычно солнечный для Петербурга день поздравить жителей дома ветеранов № 2 собрались начинающие и известные артисты. Сначала на подмостки поднялись юные ученики школы джаза и мюзикла J&M School: они трогательно исполнили военные песни. А подхватили душещипательную ноту профессиональные артисты, среди которых были и «голос» «Бессмертного полка» Михаил Гаврилов, и блистательные исполнители «Музыкального театра Анастасии Шведовой».

- «Комсомольская правда» - это всегда фееричный праздник, запоминающийся надолго, - улыбнулась культорганизатор дома ветеранов Светлана Макеева. - Спасибо всем, кто в это 9 Мая не остался дома за праздничным столом, а потрудился и сделал нам действительно красивый и важный подарок.

«Голосу» «Бессмертного полка», баритону Михаилу Гаврилову, ветераны аплодировали стоя. Фото: Андрей КИСЛЯК

БЛОКАДНЫЙ ПАРИКМАХЕР

Ветераны слушали и подпевали со слезами на глазах. Завершилась насыщенная концертная программа песней «День Победы» (пели хором). А затем ветераны - с подарками и букетами в руках - отправились на праздничное чаепитие с угощениями. За чашкой чая они вспоминали о пережитом.

Анна Богданова накануне войны окончила седьмой класс.

- Сдала экзамены, и мы с мамой и старшей сестрой 19 июня уехали на дачу под Гатчиной. Рано утром 22-го числа пошли прогуляться в лес. Вернулись, а по радио уже объявляют: война, - вспоминает Анна Александровна.

Маргарите Гончаровой (слева)в июне 1941-го было 12, а Анне Богдановой - 15 лет. Фото: Андрей КИСЛЯК

По возвращении в Ленинград Богданова поступила на фармацевта, но учеба быстро закончилась: в здание училища попал снаряд. Тогда Анна Александровна выучилась на парикмахера. Воду для бритья клиентов возили из Невы и грели на печке.

- В марте 1942 года, когда открылась наша парикмахерская, знаете, кто пошел стричься? - предугадывает наш вопрос Богданова. - Все вшивые: дети и взрослые. Воды ж не было, а потому те, кто не мог таскать бидончики из Невы, не мылись месяцами.

Сама Богданова к тому моменту уже лишилась своих шикарных черных кос до пояса: обстригла в начале войны по своей инициативе, вопреки желанию родителей. С тех блокадных времен былая шевелюра к Анне Александровне так и не вернулась. И немудрено, ведь и она сама, и вся семья едва не погибли от голода.

- Сестра трудилась в госпитале, отец был столяром-плотником, а мама ездила по совхозам и собирала с полей оставшиеся капустные листья. Благодаря зеленой хряпе, приготовленной из них, мы и протянули первую блокадную зиму, - вздыхает Богданова.

СПАСИТЕЛЬНАЯ КАСТОРКА

Маргарите Гончаровой, когда началась война, было 12 лет. Отец ушел на фронт добровольцем, и в блокадном городе девочка осталась с младшей сестренкой и матерью.

- Жили на улице Герцена на последнем, пятом этаже. Когда обстреливали, сразу поднимались на чердак: боялись, как бы нас не сожгли зажигательными бомбами, - рассказывает Маргарита Васильевна.

Пережить лютую зиму 1941/42 года помогли витамин С и касторовое масло, которыми мама запаслась в начале войны, да отцовское собрание сочинений Ленина, которым пришлось топить печку. Только весной 1942 года женщину с двумя дочками эвакуировали по льду Ладоги.

- На Большой земле нас стали угощать чаем, а на столе стояла солонка. Мама попробовала ее содержимое и воскликнула: «Рита, это же сахар!» Ее язык уже не чувствовал вкуса, - вздыхает Гончарова.

Галина Прокофьева встретила войну годовалым ребенком, но картина разбомбленного Ленинграда врезалась в ее память.

- 1945 год, город разрушен. Немцы восстанавливают город под надзором наших солдат, - описывает Галина Дмитриевна. - До сих пор помню, как мы с мамой катались на первом троллейбусе, когда возобновили движение. Как жили в коммуналке, спали на полу, а по нам бегали крысы. И как отец вернулся: он воевал на крейсере «Киров».

Галина Прокофьева встретила войну годовалым ребенком. Фото: Андрей КИСЛЯК

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Такого яркого праздника, как в этот День Победы, признаются в доме-интернате, не припомнят. Впрочем, «Комсомолка» старается радовать ветеранов каждый год: издание дружит с учреждением уже более пяти лет.

- Хранить память о войне - миссия самого массового издания России, - подчеркивает Иван Власов. - Помимо помощи дому ветеранов, мы делаем репринты исторических номеров «Комсомолки», выпускаем военные спецпроекты, устраиваем автопробеги по местам памяти, помогаем поддерживать и восстанавливать памятники, издаем книги.

На память участникам торжества вручили полезные подарки и сувениры. Фото: Андрей КИСЛЯК

Социального курса в работе придерживается и «Газпром переработка».

- Мы работаем с детскими домами, психоневрологическими интернатами, Специальным олимпийским комитетом, - отмечает Юлия Митрофанова. - Надеюсь, наше знакомство с домом ветеранов перерастет в многолетнюю дружбу.

В этом году ветеранам по их просьбе подарили уличные скамейки. В ответ герои скандировали: «Спа-си-бо!» Теперь, когда лавочки расставят во дворе дома-интерната, места под летним солнцем - и мирным небом над головой - хватит всем желающим.

По пожеланию жителей учреждения на День Победы им подарили садовые лавочки. Фото: Андрей КИСЛЯК

КСТАТИ

Благодарим артистов «Музыкального театра Анастасии Шведовой»

Валентин Воробьев - актер театра и кино

Любовь Голубева - актриса театра «Зазеркалье»

Олег Никишов - артист театра

Николай Сидоров - артист Мариинского театра

Анастасия Шведова - режиссер