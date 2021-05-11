Скорость до 15 км/ч и более строгая парковка: Смольный установил новые правила пользования самокатами в Петербурге

Смольный разработал новые правила пользования каршеринговыми электросамокатами в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга установили новые правила пользования самокатами от каршеринговых компаний. Теперь при аренде двухколесного транспорта нужно будет думать о соблюдении скоростного режима и грамотной парковке. Собственно, изменения не случайны – жители Северной столицы неоднократно жаловались в Смольный на необходимость узаконить езду на электросамокатах из-за лихорадочной езды по тротуару и дорогам, представляющей опасность для окружающих.

11 мая каршеринговые компании, наконец, достигли взаимопонимания с сотрудниками городского комитета по транспорту. Первое правило – скорость перемещения самоката по городу сокращается до 15 км/ч. В случае, если сервис аренды не может технически реализовать это, то пользователя самоката должны обязательно проинформировать о недопустимости «гонок». В противном случае аккаунт нарушителя оперативно заблокируют.

Гонки по Невскому теперь могут закончиться блокировкой нарушителя.

Не обошлось и без регулирования парковок, поскольку нередко двухколесный транспорт бросают где попало.

- Запрещается парковка самокатов у метро на пути следования горожан. Кроме этого транспорт нельзя ставить ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, - отмечают в пресс-службе комитета по транспорту.

Добавим, что в ближайшее время в городе создадут рабочую группу, которая будет контролировать соблюдение всех новых правил в работе сервисов аренды самокатов.