Основной этап ЕГЭ в Петербурге пройдет с 31 мая по 2 июля 2021 года

Сдача ЕГЭ в Петербурге начнется с 31 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выпускники школ Санкт-Петербурга во всю готовятся к выпускным экзаменам. В этом году основной этап ЕГЭ начнется с 31 мая 2021 года. А вот учащиеся 11-х классов, которые не планируют сразу же поступать в вузы, должны будут сдать просто экзамены по русскому языку и математике. О том, как будут проходить экзамены в этом году рассказали в Смольном.

- Основной этап проведения ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать государственные выпускные экзамены 25 и 28 мая, - пояснили в администрации города.

Сдача экзаменов будет проходить в 170 специально подготовленных пунктах, где сейчас уже идет проверка работоспособности систем видеонаблюдения, чтобы экзаменаторы могли убедиться в честности выпускников. Также наблюдение будет установлено в 7 пунктах проверки заданий, конфликтной комиссии и 2 объектах Регионального центра обработки информации ГИА-11 Санкт-Петербурга. Всего это порядка 6,5 тысяч камер.

13 мая в пунктах пройдет тестирование системы видеонаблюдения. В этот же день пройдут тренировочные экзамены по английскому языку и обществознанию.