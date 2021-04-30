5 вопросов о реабилитации, ответы на которые должен знать каждый

Заведующая отделением СПб больницы РАН Елена Дроздова ответила на важные вопросы о реабилитации и восстановлении здоровья после болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгое лечение и справка о выздоровлении вовсе не означают, что болезнь полностью побеждена. Даже если речь идет об обычном бронхите, не говоря уже о более серьезных проблемах - травмах, операциях, инфарктах, инсультах и, конечно, коронавирусе. А как поступаем мы? Стараемся поскорее вылечиться и сразу же выходим на работу.

- Лечение непосредственно болезни - это первый этап, а вторым обязательно должна стать реабилитация. Ее отсутствие снижает эффект полученной терапии, а иногда может стать причиной появления новых патологий, - предупреждает заведующая отделением Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Санкт-Петербургской клинической больницей Российской академии наук Елена Дроздова.

Мы задали специалисту несколько важных вопросов о реабилитации, ответы на которые докажут: процесс восстановления необходим практически после любых болезней. И после коронавируса в том числе.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ?

- К сожалению, не всегда классическое лечение, будь то прием лекарств или хирургическое вмешательство, заканчивается полным выздоровлением. Часто, чтобы вернуться к привычному образу жизни и ощущать себя здоровым, пациенту требуется более глубокое и длительное лечение, - рассказывает Елена Дроздова. - В некоторых случаях без восстановительного лечения не обойтись. Например, после травм или операций людям приходится заново учиться работать руками, ходить, заниматься привычными делами. Без курса реабилитационных процедур сделать это крайне сложно.

Методов реабилитации существует множество - это и лечебная гимнастика, и физиотерапия, и водолечение, и массаж. В СПб больнице РАН, например, есть современное отделение физиотерапии и водолечения, где свое здоровье восстанавливают пациенты с неврологическими, сердечно-сосудистыми, ортопедическими, онкологическими и другими патологиями. В 2021 году в отделении после капитального ремонта открывается лечебный бассейн с теплой водой, удобным пологим ступенчатым спуском, водопадным массажем.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

Ответ на этот вопрос однозначный - да, нужна. Об этом сегодня говорят все чаще.

- К сожалению, люди, переболевшие коронавирусом, не выходят из больниц абсолютно здоровыми. Практически у всех, и даже у молодых пациентов, долгое время сохраняется астенический синдром. Симптомы самые разные - нарушения сна, повышенная утомляемость, подавленное состояние. Эти состояния требуют медицинского вмешательства, чтобы человек смог полноценно заниматься своей работой. Многим требуется психологическая поддержка, - говорит Елена Дроздова.

Реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациенты же, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. Конечно, восстановление требуется начинать как можно раньше, но даже если прошли недели, и даже месяцы, начать реабилитацию все равно не поздно.

КАК ПОНЯТЬ, КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЛАТЬ?

Выбрать подходящие именно вам процедуры поможет физиотерапевт.

- Для каждого заболевания существуют определенные методики восстановления, направленные на решение определенных задач. Это может быть электротерапия светотерапия, магнитотерапия, водолечение, различные обертывания и так далее и тому подобное. Вариантов множество. Но важно помнить, что у каждого метода, каждой процедуры есть свои противопоказания и врач должен оценить состояние пациента, прежде чем назначить восстановительное лечение, - добавляет Елена Дроздова.

На отделении физиотерапии и водолечения представлены все методики, чтобы пациенты могли получать комплексную реабилитацию.

МОЖЕТ ЛИ ФИТНЕС ЗАМЕНИТЬ ЛФК?

Спорт, безусловно, полезен, но заниматься им нужно в зависимости от состояния здоровья. Фитнес, аэробика, йога - это общеукрепляющие занятия для здоровых людей, которые выполняются без учета индивидуальных особенностей.

- Лечебная физкультура предназначена для лечения заболеваний, либо их последствий - восстановление после травм или операций. Для человека подбирается индивидуальный комплекс упражнений, направленный на решение той или иной проблемы, - говорит Елена Дроздова.

РЕАБИЛИТАЦИЯ НУЖНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ?

Вовсе нет. Если у вас синдром хронической усталости, проблемы со сном, регулярный стресс, можно пройти курс восстановительных процедур.

- Есть специальные программы, которые как раз и направлены на восстановление организма. Они помогают снять физическое и эмоциональное напряжение, вернуть тонус организму. Этого может быть достаточно, чтобы «выдохнуть». Но если нужна более серьезная помощь, физиотерапевт направит на консультацию к необходимому специалисту, - говорит доктор.