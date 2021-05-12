Петербуржцы возмущены поздним отключением отопления

В квартирах невыносимо было находиться из-за духоты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 12 мая, в Петербурге был установлен температурный рекорд - столбик термометра поднялся до плюс 27,4 градусов! Но настоящий летний зной ощутили те горожане, у которых все еще дома грели батареи!

- На улице выше 20 градусов, зачем отапливать помещения, как будто за окном -10? На неоднократные обращения в службу 004 (городской мониторинговый центр, - прим. Ред.), получаю игнорирование вопроса. Пожалуйста, можно хотя бы снизить давление в батареях?, - пожаловалась петербурженка Елизавета Демидова на странице губернатора Александра Беглова в соцсети 11 мая.

Другие горожане поддержали: «Василеостровский район, отапливаем дружно улицы», «батареи отключены, работают только стояки, окна открыты... В комнате +29. А впереди еще счет за тепло», «+25 градусов за окном. На ближайшую неделю прогноз аналогичный, в районе +20 градусов. Этот прогноз был известен давно, так почему хотя бы было не понизить сегодня до минимума подаваемую температуру, если невозможно сразу отключить?

А вместо этого батареи шпарят, как в минус 30, в доме невозможно находиться. Это ведь некачественное оказание коммунальных услуг, навязывание ненужной услуги». Это лишь часть череды гневных комментариев.

- Каждый год на точную дату отключения отопления влияет погода, поэтому все решит среднесуточная температура воздуха. Отопительный период в Петербурге завершится, когда среднесуточная температура наружного воздуха в городе в течение пяти дней будет выше +8 и в течение трех суток выше +10. Сейчас мы на пороге этих показателей, - ответили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Однако ближе к вечеру 12 мая в Смольном все же заявили о завершении отопительного сезона в Петербурге.

- Решение о прекращении регулярного теплоснабжения принято в связи с повышением температуры воздуха и многочисленными обращениями петербуржцев, - сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике.

В ведомстве отметили, что с 11 мая, когда в городе резко потеплело, все источники теплоснабжения были переведены на минимальные параметры, лишь для обеспечения циркуляции горячей воды в трубах. Теплом обеспечивались школы, детские сады, медучреждения, дома престарелых и прочие социальные объекты. При этом управляющие компании могли понизить «градус» батарей в жилых домах, но это делалось далеко не везде, из-за чего и возникли нарекания.