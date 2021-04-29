Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук

СПб больница РАН оснащена самым современным диагностическим оборудованием. В 2021 году в медицинском учреждении появился компьютерный томограф последнего поколения Philips (128 срезов). Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Олег Леонтьевич Чагунава, кандидат медицинских наук, врач-онколог-хирург-маммолог.

О КЛИНИКЕ

СПб больница РАН с поликлиникой была создана в 1962 году как ведомственное учреждение Академии наук. Лечиться в ней могли лишь ученые, сотрудники академических центров и институтов, члены их семей. Со временем многое изменилось и в стране, и медицине, и в самой больнице. Она постоянно развивалась, реагируя на изменения в научной и практической деятельности учреждений Ленинградского - Санкт-Петербургского научного центра РАН. Больница становилась современнее, осваивала новые направления деятельности и методики лечения.

Сейчас Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук по праву считается одной из ведущих клиник не только Северной столицы, но и всех медицинских учреждений РАН в нашей стране. Теперь медицинская помощь не ограничена академическим сообществом и доступна любому жителю России, а также жителям ближнего и дальнего зарубежья. Медицинская помощь предоставляется по федеральным квотам, в рамках полисов ДМС, ОМС и на хозрасчетной основе.

Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук располагает всеми общепринятыми диагностическими и лечебными возможностями. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Наша главная задача - быстрая и качественная помощь всем пациентам. Каждый человек, обратившийся в нашу больницу, встретит здесь понимание, высокий профессионализм и квалификацию сотрудников, - говорит главный врач СПб больницы РАН Олег Чагунава.

Больница имеет уникальную концепцию: здесь «под одной крышей» расположены поликлиника, диагностические отделения, стационар. Это позволяет оказывать замкнутый цикл лечения в кратчайшие сроки. Обратившись по одному адресу, пациент получает и первичную консультацию специалиста, и проходит необходимые исследования, амбулаторное, стационарное лечение, при необходимости восстановление.

Поликлиника оказывает помощь по более чем тридцати специализациям, среди которых терапия, кардиология, неврология, хирургия, гинекология, урология, маммология, онкология, проктология и многие другие направления.

Применение передовых методов в хирургии значительно улучшает эффективность лечения, позволяет сократить длительность пребывания больных в стационаре. Фото: Андрей ГАШЕВ

Диагностические отделения больницы дают возможности проводить лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, функциональные, эндоскопические исследования, МРТ. В 2021 году линейку диагностического оборудования больницы дополнил компьютерный томограф последнего поколения Philips (128 срезов).

Стационар больницы включает шесть лечебных отделений по профилям терапия, кардиология и рентгенэндоваскулярная хирургия, неврология, многопрофильная хирургия, онкология. Специалисты отделений работают в тесной взаимосвязи друг с другом, обеспечивая мультидисциплинарный подход в лечении пациента.

В СПб больнице РАН созданы комфортные бытовые условия для пребывания пациентов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Отделение физиотерапии и водолечения проводит лечение и реабилитацию пациентов с пульмонологическими, неврологическими, сердечно-сосудистыми, ортопедическими, онкологическими и другими патологиями. Кстати, в 2021 году в отделении завершен капитальный ремонт лечебного бассейна (с теплой водой, удобным пологим ступенчатым спуском, водопадным массажем).

Новый бассейн предназначен как для реабилитации пациентов, так и для профилактических оздоровительных занятий. Фото: Андрей ГАШЕВ

Деятельность учреждения не ограничивается оказанием медицинской помощи. СПб больница РАН активно участвует и в научной сфере. Сохраняя традицию ежегодно вносить свой вклад в медицинское образование, в 2020 году СПб больница РАН провела конференцию «Поддерживающая терапия в онкологии». Мероприятие было посвящено вопросам осложнений у пациентов после пройденного противоопухолевого лечения, а также путям их коррекции. Тематика собрала междисциплинарную команду лекторов - экспертов своих направлений, а география аудитории подключившихся к трансляции слушателей охватила Россию и другие страны.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

СПб больница РАН не была перепрофилирована в специализированное учреждение для лечения коронавирусной инфекции и продолжала оказывать медицинскую помощь по своим основным направлениям. Конечно, с поправкой на условия пандемии. В 2020 году поликлиника приняла более 60 тысяч пациентов, а в стационаре пролечилось более 8 тысяч больных. Проведено около 5 тысяч операций различной категории сложности, в том числе уникальных, высокотехнологичных вмешательств.

И все же в стороне от борьбы с коронавирусом медицинское учреждение остаться не могло и запустило актуальный вид медицинской помощи - реабилитацию после вирусной пневмонии. Восстанавливаться сюда приезжают пациенты не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

- Эпидемическая обстановка не помешала нам осваивать и внедрять в широкую практику новые методики, позволяющие сократить объем вмешательств, сроки госпитализации и реабилитации. Так, например, в августе 2020 года в СПб больнице РАН начали проводить эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты для лечения аневризмы аорты, - говорят специалисты СПб больницы РАН. - Пандемия дала толчок и развитию телемедицинских технологий. В апреле 2020 года мы провели первую дистанционную консультацию. За год востребованность этого направления у пациентов возросла.

Качество медицинского обслуживания достигается за счет применения мировых стандартов оказания медицинской помощи, индивидуального подхода к пациенту и высоквалифицированных врачей. Фото: Андрей ГАШЕВ

КОМАНДА КЛИНИКИ

В СПб больнице РАН работают 172 врача, причем основу медицинской команды составляют специалисты с огромным опытом работы, эксперты своей области, высокий профессионализм которых признан медицинским сообществом и пациентами. Доктора больницы являются членами российских, европейских и международных профессиональных медицинских сообществ, авторами и соавторами научных публикаций, патентов и изобретений. Они охотно делятся своими знаниями и опытом, ежегодно участвуя в научно-образовательных мероприятиях, проходящих на базе СПб больницы РАН и других организаторов.

Так, заместитель главного врача по медицинской части, заведующая кардиологическим отделением, эксперт РАН, профессор, доктор медицинских наук Марина Феликсовна Баллюзек совмещает свою лечебную и административную деятельность, разрабатывая рекомендации по кардиоонкологическому лечению. Доктор ежегодно участвует в качестве почетного спикера в десятках научных конференций.

Заместитель главного врача по медицинской части, заведующая кардиологическим отделением, эксперт РАН, профессор, д.м.н. Марина Феликсовна Баллюзек. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Сегодня СПб больница РАН - это лучшие традиции академической медицины, современные, новые и престижные технологии в здравоохранении. Медицинское учреждение соответствует мировым стандартам, предъявляемым к многопрофильным стационарам. Неудивительно, что свое здоровье докторам больницы доверяют видные государственные деятели, ученые с мировым именем, заслуженные деятели культуры и искусства.

А в 2020 году СПб больница РАН вошла в национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого учреждение продолжит развитие онкологического направления.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Тореза, 72, литера А.

Телефон контакт-центра: 8 (812) 323-45-35.

Сайт: www.spbkbran.ru

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