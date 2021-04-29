Олег Чагунава: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук

Главный врач СПб больницы РАН Олег Леонтьевич Чагунава уверен: залог успешного и качественного лечения - искренний интерес к пациенту. Фото: Андрей ГАШЕВ

Олег Чагунава в медицине уже сорок лет. В 1981 году он окончил Первый Ленинградский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и пять лет проработал общим хирургом в городе Пикалево Ленинградской области. Затем доктор поступил в клиническую ординатуру НИИ онкологии имени Петрова. В этом же учреждении окончил аспирантуру и защитил диссертацию и работал научным сотрудником отделения заболевания молочной железы НИИ онкологии. В 1996 году перешел в СПб больницу РАН, где заведовал отделением заболеваний молочной железы, а в 2008 году был назначен главным врачом больницы.

Олег Леонтьевич специализируется на лечении доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы. Создав отделение диагностики и заболеваний молочной железы на базе СПб больницы РАН, доктор Чагунава впервые в городе реализовал концепцию замкнутого цикла лечения пациентов с патологией молочной железы. Богатый опыт медицинской практики и эффективная административная работа вызывают у коллег глубокое уважение к личности Олега Леонтьевича Чагунава, а пациенты благодарны доктору за качественное лечение и чуткое отношение. Сам же доктор Чагунава считает, что именно пациент и его здоровье для врача должны быть на первом месте. Иначе и быть не может.

- Ни одно оборудование, ни одна ученая степень не заменит искренний интерес врача к пациенту. Если врач не сопереживает тому, кого он лечит, то ему не место в медицине. Мы всегда должны дать человеку шанс на выздоровление, даже словами, тогда он будет бороться. А самое страшное, что в медицине может быть, - это безразличие, - говорит Олег Леонтьевич.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом?

- С детства хотел быть врачом и учиться именно в Ленинграде, в Первом медицинском (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова). Свою мечту осуществил, и теперь это стало семейной традицией: оба сына - врачи, внучки тоже хотят стать врачами.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев?

- Самым коварным заболеванием молочной железы является онкопатология. Сегодня, по статистике, среди онкологических заболеваний у женщин рак молочной железы занимает первое место.

- Какие симптомы (или жизненные ситуации) должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специализации?

- Дискомфорт, отеки, боли, уплотнения и узлы в молочных железах, покраснения на коже. Также должно насторожить изменение формы, деформация контура и асимметрия молочных желез, деформация соска, зуд, боли и выделения из сосков кровянистого характера. Еще один симптом - увеличение лимфатических узлов в подмышечных областях, на шее, над и под ключицами. Также каждой женщине важно помнить, что после 35 лет следует ежегодно проходить осмотр маммолога и ультразвуковое исследование молочной железы, а после 40 лет - 1 раз в год цифровую маммографию и консультацию маммолога.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Одним из первых в стране стал выполнять органосохраняющие операции при начальных стадиях рака молочной железы, когда удается сохранить орган.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Стараюсь регулярно проходить профилактические осмотры, занимаюсь спортом.

- Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

- Заходит врач в палату и видит: пациент играет в шахматы со своей собакой. Врач удивленно спрашивает: «У вас такая умная собака, что играет с вами в шахматы?» - «Да ну, умная! Проигрывает 2:5».

Как записаться на прием:

- по телефону отделения маммологии СПб больницы РАН: 8 (812)305-18-34.

Адрес больницы: Санкт-Петербург, проспект Тореза, 72, литера А.

Телефон контакт-центра: 8 (812) 323-45-35.

Сайт: www.spbkbran.ru

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