Мурад Раджабович РАДЖАБОВ: многопрофильный медико-диагностический центр «Медпомощь 24»

Доктор Раджабов занимается диагностикой и лечением урологических заболеваний. Фото: Андрей ГАШЕВ

Мурад Раджабович - специалист достаточно молодой и в то же время опытный. Доктор занимается диагностикой и лечением урологических заболеваний. В сфере его возможностей и компетенций неотложная и амбулаторная урология, скрытые инфекции, мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания, такие как пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит. Также Мурад Раджабович выполняет малоинвазивные хирургические вмешательства.

- За относительно небольшой срок работы в клинике Мурад Раджабович завоевал доверие и уважение пациентов. Он умеет найти нужные слова и подход к каждому больному, поэтому его часто советуют близким и знакомым, - говорят о докторе коллеги.

Ответственность, отзывчивость и неравнодушное отношение помогли Мураду Раджабову стать «своим» доктором для многих петербуржцев. При этом врач постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимает участие в медицинских конференциях и форумах.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Желание помочь и быть полезным - моя детская мечта. Меня интересовал больше всего хирургический профиль. Практику я проходил в многопрофильном урологическом центре, где и понял, что хочу быть урологом. Почему урология? Это хирургическая специальность, сложные и интересные операции.

- Болезни по вашему профилю часто встречаются у петербуржцев?

- Наверное, проблемы в этой сфере были у мужчин давно, просто отношение у мужской половины человечества к своему здоровью несколько иное. Мужчины считают, что они здоровы на все сто процентов, потому как их ничего не беспокоит, и в этом-то вся проблема. Если болезнь запустить, то на поздних стадиях мы имеем дело с раком предстательной железы, мочевого пузыря. Большие города - это всегда большие события, заботы, работа, и о здоровье порой вспоминаешь в последнюю очередь. Сегодня все чаще встречаются воспалительные заболевания у молодых мужчин.

- Как человеку понять, что ему необходимо посетить врача вашей специализации?

- Я думаю, каждый может себе позволить посетить хотя бы раз в год уролога. Это поможет избежать серьезных заболеваний.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Раз в год сдаю стандартные анализы и обхожу специалистов. Стараюсь питаться вовремя и без фастфуда. Очень нравится кататься на велосипеде и плавание.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Мне кажется, доктор - он, так сказать, и в Африке доктор. В культурной столице это деликатное и внимательное отношение к пациенту. Порой приходится сообщать плохое известие о состоянии здоровья и надо подобрать правильные слова и вселить надежду на благоприятный исход.

- Есть ли у вас любимый анекдот о медицине?

- Приходит мужик к урологу, жалуется на недержание мочи. Уролог: «Извините, мне сейчас некогда, зайдите пока к психоаналитику». Через месяц уролог встречает своего больного: «Что не заходите, неужто перестали писаться?» - «Нет, доктор, писаюсь, но я этим горжусь».

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- единый многоканальный телефон: 8 (812) 33-33-203

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