Римма Сахибгареевна Чикова: многопрофильный медико-диагностический центр «Медпомощь 24»

Римма Сахибгареевна - очень внимательный, отзывчивый и эрудированный врач с большим практическим опытом и клиническим мышлением. Фото: Андрей ГАШЕВ

Римма Сахибгареевна - врач высшей квалификационной категории с опытом работы более 28 лет. Это очень внимательный, отзывчивый и эрудированный врач с большим практическим опытом и клиническим мышлением. А еще - с желанием постоянно совершенствоваться в избранном деле. Доктор Чикова регулярно проходит обучение, повышает квалификацию, осваивает новые методики лечения и сегодня помогает пациентам с самыми разными проблемами.

Доктор имеет сертификаты по направлениям «Неврология», «Рефлексотерапия», «Медико-социальная экспертиза», «Функциональная диагностика», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Занимается диагностикой и лечением болей любой локализации, в том числе головной боли, невралгии, невритов, полиневритов, миалгии (мышечной боли), хронической боли позвоночника и радикулопатии, грыж, спондилёзов, артралгий и пр. Помогает пациентам восстановиться после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм, травм позвоночника с нарушением спинального кровообращения, парезами конечностей, помогает в реабилитации перенесенного детского церебрального паралича. Лечит неврастении, астенические состояния, синдром хронической усталости и многое другое.

- Самое главное - быть в диалоге с пациентом, внимательно его слушать и каждый шаг разъяснять. Ведь если он что-то не понимает, лечение не даст должного эффекта и в дальнейшем болезнь может перейти в другое, более серьезное состояние, - уверена Римма Чикова.

Римма Сахибгареевна пользуется авторитетом у коллег и регулярно получает благодарности от пациентов, а сама старается помогать и тем и другим.

- К неврологу можно обратиться с любой проблемой со здоровьем. Так сложилось в неврологической практике, что к нам обращаются не только пациенты, но и врачи всех профилей с «непонятными состояниями в здоровье». И врач-невролог действительно разбирается, потому что существует достаточно много пограничных состояний, связанных с неврологическими заболеваниями, - говорит Римма Чикова.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- После окончания медучилища я поняла, что могу принести больше пользы больному как врач. Я из медицинской семьи и всегда была окружена медиками, поэтому выбор профессии был очевиден.

- Болезни по вашему профилю часто встречаются у петербуржцев?

- «Компьютеризация» на работе и в личной жизни приводит к формированию гиподинамии, нарушению обмена веществ, повышению массы тела. Неправильное питание и отсутствие внимания к своему здоровью - главные причины болезней.

- Как человеку понять, что ему необходимо посетить врача вашей специализации?

- К неврологам обращаются с болевыми симптомами, которые появляются из-за остеохондроза позвоночника, с неврозами, вегетативной дистонией, сосудистыми расстройствами. Если вас беспокоят боли - спина, голова, суставы конечностей, нарушение чувствительности в теле и конечностях, головокружения, снижение памяти, обмороки, - вам точно пора посетить невролога.

- Какой опыт вам дала пандемия и работа во время нее?

- В условиях пандемии роль невролога в лечении и восстановлении здоровья только возрастает. Многие горожане столкнулись с осложнениями неврологического профиля после инсультов, невропатий, астении нервной системы.

- Как защитить свое здоровье и избежать болезней по вашему профилю?

- Я всегда рекомендую в первую очередь профилактические меры восстановления здоровья. Назначаемая медицинская (лекарственная) терапия, как правило, пациентом выполняется. Но после улучшения состояния все забывают, что профилактика - это сохранение здоровья и достигнутого результата лечения. Я сама поддерживаю спортивную форму в кардиозале, бассейне. Поскольку моя смежная специальность - врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, я всем рекомендую ежедневное выполнение упражнений ЛФК.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Это значит быть высокообразованным, внимательным к пациентам и быть всегда честным в лечении.

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