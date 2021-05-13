Коронафобия и инвалидность после депрессии: Психиатры предрекают человечеству эпидемию психических расстройств

Пандемия и низкое качество жизни подкосили душевное здоровье россиян. Фото: Архив КП

Психиатры предрекают человечеству новую эпидемию, на этот раз – психических расстройств. Душевное здоровье населения планеты, говорят эскулапы, давно уже шатается – и пандемия коронавируса вывела его из равновесия еще сильнее. Об этом в четверг, 13 мая, на пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель международного отдела НМИЦ имени Бехтерева Минздрава России Анна Васильева.

По словам эксперта, мировая пандемия просто не могла не отразиться на психическом здоровье людей. Она и отразилась: вплоть до того, что ученые сейчас заявляют о новом виде психических симптомов – «коронафобии».

Повлияли на душевное здоровье также разобщение людей и снижение интенсивности социальных контактов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это прежде всего страх за себя, за свою жизнь и здоровье, - поясняет Анна Васильева. – Его очень сильно подстегнуло в том числе распространение в СМИ противоречивой информации о самом вирусе и о болезни, которую он вызывает: если помните, очень много говорилось о том, что COVID-19 может возникнуть буквально из ниоткуда и стремительно развиться в крайне тяжелые формы.

Поддерживает коллегу и главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов, которые считает, что СМИ вносят очень большую лепту в распространение панических настроений в обществе. Так, согласно исследованиям самого Незнанова, еще в самом зачатке эпидемии, когда никто не мог предположить ни такого количества смертей, ни тотального локдауна, уровень стресса и тревоги в Санкт-Петербурге уже был заметно превышен – во многом благодаря слухам и домыслам, которые тиражировали некоторые журналисты. Ну и, конечно, нельзя забывать о собственных «способностях» новой инфекции: так, коронавирус может напрямую влиять на человеческий мозг, вызывая ухудшение памяти и синдром хронической усталости, а также усугубляя проявления деменции.

Многие столкнулись с нехваткой финансов и неуверенностью в завтрашнем дне - это тоже способно пошатнуть моральный дух. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Впрочем, не «короной» единой. Так, по словам Николая Незнанова, в обозримом будущем нам стоит ждать всплеска депрессий – есть даже риск, что по степени инвалидизации населения (то есть, превращению людей в инвалидов) депрессии рано или поздно сравняются с заболеваниями сердечнососудистой системы.

- Проблема еще и в уровне и качестве жизни, - констатирует специалист. – И в нашем отношении к этому вопросу. У меня, например, временами складывается впечатление, что мы в России привыкли к депрессии, как привыкают к старой одежде – даже несмотря на то, что она тесная, тяжелая и неудобная. Между тем уровень стресса в обществе в целом и жизни каждого из нас нарастает. И чем это обернется в дальнейшем – предугадать очень трудно.