Многопрофильный медико-диагностический центр «Медпомощь 24»

Многопрофильные медицинские центры «Медпомощь24» расположены рядом с метро, оснащены современным оборудованием, а к услугам пациентов - врачи самых разных специальностей. Фото: Андрей ГАШЕВ

Генеральный директор: Евгений Евгеньевич Фёдоров.

Главные врачи:

- филиал «Купчино»: Дмитрий Владленович Гуревич.

- филиал «Ладожская»: Елена Константиновна Ворожцова.

О КЛИНИКЕ

«Медпомощь 24» - это сеть многопрофильных медицинских центров, в которой квалифицированные врачи ведут амбулаторный прием и лечение пациентов по 70 различным направлениям. Клиники «Медпомощь 24» располагаются во Фрунзенском и Красногвардейском районах Петербурга, рядом с метро. Горожане быстро оценили преимущества многопрофильных медицинских центров - удобное расположение (а для современного человека это очень важно), квалифицированные доктора самых разных специальностей, современное оборудование.

Медицинский центр на Балканской площади оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой (аппараты УЗИ, рентген, суточное мониторирование ЭКГ и АД, ЭХОКГ, велоэргометрия, эндоскопия, офтальмологический комплекс и т.д.). Кроме того, в клинике есть собственная лаборатория, в которой проводятся все виды лабораторных исследований

Медицинский центр «Медпомощь 24» на Заневском проспекте дополнен отделением лучевой диагностики, предоставляющим услуги компьютерной томографии (КТ), маммографии, рентген-диагностики экспертного уровня.

Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты и высокий уровень сервиса - вот залог успешного лечения. Фото: Андрей ГАШЕВ

Большой популярностью у пациентов клиник «Медпомощь 24» пользуются комплексные программы реабилитации, разработанные специалистами медицинского центра специально для людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

- К сожалению, COVID-19 не просто кратковременная инфекция, многие переболевшие сталкиваются с появлением постковидного синдрома, когда человек ощущает слабость, апатию, повышенную утомляемость на фоне привычных нагрузок. Эти последствия встречаются у пациентов разных возрастных групп, – говорят в клинике. - Растет популярность и программ комплексного наблюдения за организмом. Раньше многие петербуржцы не уделяли должного внимания профилактике, но на фоне пандемии поняли, что чем крепче здоровье, тем легче организму противостоять вирусу.

КОМАНДА

В клинике работают специалисты высшего класса. А это главное! Обратившись за помощью к докторам многопрофильного медико-диагностического центра «Медпомощь 24», пациенты могут быть уверены: им обязательно помогут. Врачи клиники регулярно продолжают профессиональное обучение, обмениваются опытом с коллегами, проходят специальные стажировки, на которых учатся работать с самым современным и безопасным оборудованием.

- «Костяк» нашего коллектива формирует высокий уровень корпоративной культуры, и мы этим очень гордимся. Наша главная задача – диагностировать и лечить заболевания, а не зарабатывать деньги на чужих несчастьях, - говорят в клинике.

Специалисты медицинских центров прислушиваются к пожеланиям пациентов. Фото: Андрей ГАШЕВ

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- Пандемия нас многому научила и заставила поменять подходы к работе, - говорит генеральный директор многопрофильного медико-диагностического центра «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров. - Мы научились быстро реагировать на изменения, гибко планировать свою деятельность и перестраиваться в зависимости от потребностей и ситуации.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Многопрофильный медико-диагностический центр «Медпомощь 24» предоставляет широчайший спектр медицинских услуг. Квалифицированные врачи разных направлений, диагностическое оборудование, призванное обеспечить высокоточную диагностику уже в день обращения в клинику, собственные аппараты компьютерной томографии, а также высочайший уровень сервиса - все это помогает пациентам быстрее встать на путь выздоровления.

- Мы делаем все возможное для того, чтобы пациентам было спокойно и комфортно, - отмечают в клинике.

КОНТАКТЫ:

Филиал на станции метро «Купчино»: Балканская площадь, 5, ТРК «Балканский 1», 3 этаж.

Филиал на станции метро «Ладожская»: Заневский проспект, 71 к.2, ТРК «Заневский каскад 3», 8 этаж.

Единый многоканальный телефон: 8 (812) 33-33-203.

Сайт: www.mpclinic.ru

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