На очереди - Петербург: Ученый объявил о начале третьей волны в шести городах России

Петербург, по словам ученых, либо уже перешагнул порог третьей волны, либо к этому близок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург либо находится на пороге третьей волны коронавируса, либо уже его перешагнул. К таким выводам пришли ученые, изучившие динамику заболеваемости COVID-19 в Северной столице. Как рассказал «Комсомолке» доктор физико-математических наук, руководитель Центра интеллектуальной логистики,профессор СПбГУ Виктор Захаров, еще совсем недавно прогноз был оптимистичный — но, увы, он не реализовался.

Картина заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге сложилась тревожная — вот уже которую неделю город балансирует на странном плато, статистика ежедневных случаев заболевания колеблется, но в то же время медленно прирастает — за месяц их стало больше на 5%. Между тем в соседней Москве заболеваемость, напротив, заметно растет и уже почти подобралась к значениям середины января — что, откровенно говоря, пугает. Прогнозы ученых, увы, неутешительны: третья волна эпидемии в Северной столице либо уже началась, либо начнется в ближайшее время.

К счастью, полного локдауна можно не ждать - по словам ученых, эта мера себя не оправдала еще во время двух предыдущих волн. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Еще зимой мы давали математический прогноз распространения коронавируса, - отмечает Виктор Захаров. - И этот прогноз был достаточно оптимистичным — ожидалось, в частности, что уже с начала мая будет заметно серьезное падение количества новых случаев на 100 000 населения и числа активных больных. Но, увы, этого не случилось.

А не случилось, констатирует ученый, прежде всего потому, что недостаточно активной оказалась кампания по вакцинации. На данный момент полный курс прошли немногим более 500 000 человек — то есть, около 10 % от всего населения Санкт-Петербурга. Даже если добавить сюда тех, кто получил заветные антитела «естественным путем» - после болезни — получится порядка 17 %, и все равно иммунная прослойка окажется слишком слабой. Примечательно, к слову, что майские праздники на общей картине заболеваемости практически не сказались - так же, как до этого новогодние.

- Мы ожидаем, что третья волна может продлиться порядка 120 дней, - констатирует Виктор Захаров. - По аналогии с двумя предыдущими. Насколько интенсивной она будет, сказать пока трудно, но я не думаю, что она окажется слабее, чем первая и вторая. Да, система здравоохранения сейчас подготовлена не в пример лучше, есть понимание, кого и куда госпитализировать, накоплен серьезный опыт как и чем лечить. Но и сам вирус изменился и лучше приспособился к человеку. Вдобавок мы не исключаем появления в Санкт-Петербурге новых, более агрессивных штаммов.

Горожане явно расслабились - масочного режима в Северной столице, например, скорее нет, чем есть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но есть и хорошие новости: тотального локдауна и всеобщей самоизоляции, продолжает ученый, скорее всего, не будет. И не только потому, что окончательно рухнет экономика — просто политика массовых запретов не показала своей эффективности.

Разделяет мнение коллеги и эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- Если посмотреть на текущую картину, то станет ясно, что процессы третьей волны уже регистрируются в Москве, Томске, Оренбурге, Севастополе, Пскове и Калининграде, - отмечает ученый. - В Санкт-Петербурге ситуация пока что стабильная, но с большой долей вероятности можно судить, что рано или поздно третья волна начнется и здесь.

Впрочем, по словам Агаси Тавадяна, условная «третья волна», скорее всего, пройдет мягче и легче, чем первые две. Пример тому — Москва. В столице, объясняет эксперт, третья волна, если верить статистическим данным, началась еще месяц назад — но с тех пор, к счастью, не было зафиксировано ни резкого роста заболеваемости, ни скачка летальных исходов.

- Можно предположить, что в Санкт-Петербурге будет то же самое, - констатирует Агаси Тавадян. - И пик третьей волны окажется ниже, чем пик первой и второй.