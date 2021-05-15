Солистка группы Artik & Asti расплакалась на сцене из-за горя в семье

У Анны Дзюба накануне концерта в Санкт-Петербурге случилось несчастье. Фото: предоставлено организаторами концерта

Группа Artik & Asti впервые за время затяжной пандемии приехала в Санкт-Петербург. Артисты изначально планировали выступать в Северной столице с одним концертом, но за считанное время все билеты раскупили, и они решили сделать два сольника. Во время первого концерта, который прошел 14 мая в СК «Юбилейный», солистка группы – Анна Дзюба – со сцены рассказала о своем горе.

За время 2,5-часового концерта группа сменила наряды три раза Фото: Агния ПЕРОВА

- Недавно у меня умерла бабушка. Она – моя душа. Я обещаю, что не буду плакать, потому что знаю, что она на меня сейчас смотрит, - трогательно призналась артистка и посвятила ей свою песню «Ангел».

Но все-таки сдержаться певице не удалось. На протяжении всей песни ее глаза блестели от подступающих слез. А после того, как она ее допела, прослезилась. Но, надо отдать должное, Анна очень быстро взяла себя в руки и продолжила концертную программу.

Солистка Artik & Asti расплакалась на концерте в Санкт-Петербурге Фото: Агния ПЕРОВА

На этом трогательные моменты не закончились. Чуть позже на сцене появился супруг Анны – бизнесмен Станислав Юркин – и порадовал ее огромным букетом красных роз. Пара несколько раз обнялась и поцеловалась прямо на глазах у публики. Семитысячный «Юбилейный» аплодировал молодоженам и вновь затанцевал под жаркие танцевальные хиты. Правда, делать из-за ограничений это приходилось сидя. Самые смышленые, а таких оказалось немало, танцевали у своих мест. Поэтому «Грустный дэнс» получился очень даже веселым и шумным.