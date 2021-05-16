Тело мужчины нашли в салоне эротического массажа в Петербурге

По всей видимости, сеансы эротического массажа могли быть основным видом деятельности заведения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На смертельный сеанс попал один из посетителей салона эротического массажа в Санкт-Петербурге. Тело 30-летнего мужчины обнаружили в помещении для массажа в отеле «Мистери» на Рузовской улице днем в субботу, 15 мая.

– На руках и туловище мужчины были обнаружены ушибы, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Еще не установлена и личность погибшего клиента массажного салона. Судя по объявлениям в сети, попасть сюда на часовой эротический сеанс можно было всего за 2800 рублей. И, по всей видимости, подобные сеансы могли быть основным видом деятельности отеля.

В массажном кабинете собрали отпечатки пальцев, следы обуви и биоматериалы. При мужчине был бумажник, который также отправили на исследование. Изъяты документация, мобильник и ноутбук администратора отеля.

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