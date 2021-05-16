Подготовка, как в военной академии: Как в Карелии растят уникальных собак-путешественников по Арктике

В питомнике Симонова порядки, как в настоящей военной академии: старшие и заслуженные обучают младших и неопытных. Фото: Из личного архива Виктора и Юлии Симоновых.

В небольшом поселке Матросы в Республике Карелия есть единственный в России питомник, где растят собак - покорителей Арктики. Рассказываем об уникальной системе тренировок, самых громких собачьих именах в истории отечественных полярных экспедиций и о собаке-легенде, которой собираются ставить памятник в Петрозаводске.

«ЛИДЕР» И «КОЛЕСО»

«Собачью академию» создал в 2003 году Виктор Симонов - знаменитый карельский путешественник, друг и коллега Федора Конюхова, боле пятнадцати раз побывавший на Северном полюсе. Начиналось все, как водится, с малого - всего с двух пород, хаски и маламутов. Потом к ним добавились самоеды и чукотские ездовые.

- Мы решили сосредоточиться на этих четырех породах, потому что они лучше всего приспособлены к условиям Крайнего Севера, - рассказывает супруга и помощница Виктора Симонова Юлия. - У них есть нужные инстинкты, мощная сердечно-сосудистая система, грубая и нечувствительная кожа на подушечках пальцев, чтобы их нельзя было изранить о твердый наст. Плюс система теплообмена. У ездовых собак, особенно аборигенных пород, очень густой подшесток, который сохраняет тепло. Ездовые собаки быстро адаптируются к холоду - чем холоднее, тем гуще подшесток. Даже внутренняя сторона уха ездовой собаки покрыта шерстью. В теории обучить ходить в упряжке можно любую собаку, хоть дворнягу. Но максимум, на что она будет способна, - катать детей по какому-нибудь короткому маршруту.

В питомнике живут десятки собак. Фото: Из личного архива Виктора и Юлии Симоновых.

Первые полгода после рождения будущий «студент» «собачьей академии» живет в свое удовольствие: повсюду носится, валяется на травке, гоняется за хвостом. Ну а специально обученные инструкторы в это время внимательно за ним наблюдают. Если щенок активный, не может усидеть на месте, если его буквально переполняет энергия - добро пожаловать на тренировки. Вялым и апатичным дорога одна - в добрые руки. Север ленивых не любит.

- У ездовых собак есть, скажем так, две «специализации», - объясняет Юлия. - Это собака-«колесо» и собака-«лидер». «Колесо» непосредственно тянет упряжку. «Лидер» воспринимает команды от человека, выполняет их, а все остальные смотрят на него и повторяют. Кто кем станет, тоже видно практически сразу. «Лидеры» в отличие от «колес» более психологически устойчивы. Они прекрасно осознают, что на них во время движения упряжки лежит огромная ответственность, а потому должны уметь с ней справляться. Кстати, вот вам еще любопытный факт: девочки лучше справляются с лидерскими обязанностями, чем мальчики. Такой у них природный склад характера.

ВМЕСТО СЕРДЦА - ПЛАМЕННЫЙ МОТОР

К слову «лидеров» старой закалки, уже успевших походить в упряжке по заснеженным просторам Арктики, активно используют во время обучения новичков. Да, у собак есть свои традиции наставничества, хотя кто бы, что называется, мог подумать.

- Тренируем мы их по несколько часов в день, - добавляет Юлия Симонова. - Но тут есть свои секреты. К примеру, летом и весной тренировки можно устраивать только либо рано утром, либо поздно вечером, потому что, несмотря на то что Карелия - регион северный, ездовым собакам здесь жарковато.

Будущих лохматых покорителей Крайнего Севера ставят в упряжку сначала вдвоем, потом вчетвером, и так далее, пока не соберется полноценная команда из восьми хвостов. В качестве «тренировочного снаряда» используется квадроцикл весом полтонны. Так собаки работают, пока не постигнут все премудрости ходьбы в упряжке - обычно на это уходит полтора-два года. Последний этап - медкомиссия. Всем собакам, перед тем как отправить их в Арктику, в обязательном порядке делают УЗИ сердца: именно на сердце приходятся самые большие нагрузки, а значит, оно должно быть в полном порядке.

- Конечно, ухаживаем мы за собаками тоже сообразно нагрузкам, никого не обделяем, - улыбается Юлия. - Летом, например, кроме особого сухого корма, мы даем им мясо - замороженные и перемолотые мясные обрезки из говядины или свинины. За месяц наши питомцы, а всего их у нас сейчас 85, съедают почти полторы тонны мяса!

ДОБРЫЕ РУКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ АРКТИКИ

Кстати, во время экспедиций, когда вокруг сплошная снежная пустошь, собакам, кроме обычного корма, дают витамины, рыбий жир, а еще… мед. Его подмораживают и нарезают небольшими кубиками. И то, и другое, и третье нужно для стабилизации энергетического баланса в собачьем организме.

Экспедиция на необитаемый остров Уорт-Хант посреди Северного ледовитого океана. Фото: Из личного архива Виктора и Юлии Симоновых.

В экспедициях собаки Виктора Симонова участвуют, как правило, несколько лет. Ну а когда воспитанник начинает сдавать, его либо оставляют в питомнике «на пенсии», либо отдают в добрые руки. Гипотетически заполучить тех самых собак, которые своими собственными лапами ступали по неприветливым снежным равнинам Арктики, может любой желающий. Для этого нужно лишь связаться с Симоновыми по телефону и приехать в Карелию, в поселок Матросы. Однако абы кому своих воспитанников, пусть даже уже и бывших, путешественники не доверят: к добрым рукам должны еще прилагаться просторный вольер, необходимые медикаменты, особое питание и так далее. Со всеми владельцами Виктор и Юлия поддерживают связь: регулярно просят им выслать фото и видео собак, консультируют по их состоянию и настроению.

КСТАТИ

Всех своих собак Виктор Симонов и его команда знают поименно. Как правило, чтобы назвать очередного щенка, супруги объявляют конкурс, а потом выбирают самый удачный из предложенных вариантов. Часто креативят и сами. Например, среди их воспитанников очень много собак с кличками на футбольную или хоккейную тематику, потому что Виктор очень любит оба этих вида спорта. Есть (сейчас петербуржцам будет особенно приятно) и пес по имени Зенит. Он один из ветеранов и уже успел принять участие в нескольких экспедициях.

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СКАЗАНИЕ О ЧЕРКЕ

За 17 с лишним лет существования питомник Виктора Симонова обзавелся и собственными легендами. Одной из них - и уж точно самой яркой - стал чукотский ездовой пес по имени Черке. Ее карельскому полярнику в 2005 году подарил путешественник Антон Чубаркин. У Черке уникальная история: им взятым буквально с улицы в последний момент заменили одну из собак Чударкина перед экспедицией от береговой линии России до Северного полюса. Черке, для которого путешествие с Чубаркиным стало первым подобным в жизни, оказался настоящим самородком. В умного, смелого и сильного пса без памяти влюбились и сам Симонов, и его жена Юлия. В упряжке пес ходил в качестве «колеса» - стоял в первом ряду от саней и принимал самую большую нагрузку. В питомнике тут же стал всеобщим вожаком и личным примером обучил десятки хвостатых новичков. В 2013 году Черке вместе с Виктором Симоновым и Федором Конюховым прошел от Северного полюса до Канады и стал таким образом единственной в мире собакой, пересекшей всю трансарктику.

Виктор Симново и Черке. Фото: Из личного архива Виктора и Юлии Симоновых.

- Федор Филиппович рассказывал, что во время похода Черке спас ему жизнь, - вспоминает Юлия Симонова. - Во время одного из переходов упряжка провалилась в трещину во льду. Выступила вода, и сани вместе с людьми и поклажей начали тонуть. Черке рвался изо всех сил, тянул и себя и всех остальных, скользил лапами по льду, но все же вытянул упряжку на безопасное место.

В декабре 2020 года, на восемнадцатом году жизни, Черке не стало - легендарную собаку-путешественника сгубила онкология. Он пережил три операции и бесчисленное множество курсов химиотерапии, однако болезнь оказалась сильнее.

- Федор Филиппович как-то сказал нам, что за все геройства Черке обязательно поставит ему памятник, - рассказывает Юлия Симонова. - И сейчас он активно над этим работает. Мы уже придумали, что это будет отлитая из бронзы фигура Черке в упряжке. Памятник поставят либо у нас, в Матросах, либо где-то в Петрозаводске.

По словам Юлии Симоновой, когда Черке был жив, супруги всем приезжавшим к ним детям рассказывали, что чудо-псу нужно нашептать на ухо самое заветное желание - он отнесет желание на Северный полюс, и оно обязательно сбудется. Теперь Юлия и Виктор Симонов рассчитывают, что бронзовая статуя Черке тоже станет для жителей и гостей Карелии своего рода символом, приносящим удачу.