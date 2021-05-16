Артем Дзюба отметил рождение сына двухсотым голом и «покером» в матче с «Тамбовом»

По количеству голов Дзюба вошел в золотую тройку российского футбола. Фото: ФК «Зенит»

Петербург ликует: встреча «Зенита» и «Тамбова» на «Мордовия Арене» в Саранске завершилась со счетом 5:1. Счет открыл капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба, который отправил мяч в ворота противника уже на 11 минуте. Это гол стал двухсотым в его карьере.

Юбилейный мяч футболист посвятил третьему сыну, который родился накануне. Вся команда отметила гол «качанием» невидимого малыша. В этот момент сам Дзюба сосал пустышку: соску с собой на поле он вынес в специальном кармашке амуниции.

– Большую часть мячей Дзюба забил за петербургский клуб: за шесть сезонов в составе «Зенита» в его активе 210 матчей и 92 гола, – подсчитали в «Зените». – Остальные забитые мячи на клубном уровне распределились следующим образом: за московский «Спартак» Дзюба отличился 38 раз, за «Ростов» – 20, за «Томь» – 15, за тульский «Арсенал» – 6. На его счету также 29 голов за сборную России, до повторения национального рекорда Александра Кержакова (30) всего один мяч.

С количеством в 200 мячей Дзюба стал третьим в истории российского футбола, после Олега Веретенникова (207) и Александра Кержакова (233), кому покорилась эта планка.

Но уже во втором тайме Дзюба пошел вразнос и забил… еще четыре мяча! Они стали ответом на единственный гол «Тамбова», который под конец первой 45-минутки оформил Кирилл Климов. Ворота противника буквально попали под обстрел: по голу – на 55, 73 и 74 минуте. Плюс еще один мяч – на последней минуте игры – в ворота оппонентов автоголом забросил Васиев.

По итогам «покера» Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата за всю историю.

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