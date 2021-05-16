Трое в масках открыли стрельбу в салоне красоты в Мурине

Посетив цирюльню, полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и металлическую пулю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания вооруженных клиентов нагрянула субботним вечером, 15 мая, в салон красоты в Ленобласти. Трое в медицинских масках вошли в заведение «Цирюльник» в Мурине, на бульваре Менделеева, и с порога выказали свою агрессию.

– Неизвестные избили руками 20-летнего администратора, после чего один из неизвестных выстрелил из неустановленного оружия, а затем нападавшие скрылись, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спустя примерно час в салон красоты вызвали полицию. Звонивший сообщал, что у кого-то из работников или клиентов – огнестрельное ранение. Но на деле подстреленных, к счастью, не оказалось. Люди в форме, посетив цирюльню, забрали с собой записи с камер видеонаблюдения, отпечатки рук и один металлический шарик – вероятно, пулю того самого оружия.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Не проясняет это и запись с камеры видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении «Комсомолки». Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивает стрелков.

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