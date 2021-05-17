«Можете тихонечко потанцевать около своего места потанцевать»: Во время концертов Artik & Asti в Петербурге нашли нарушения санитарных требований

Солистка Artik & Asti Анна Дзюба со сцены обратилась к поклонникам и разрешила им танцевать у своих мест. Фото: Агния ПЕРОВА

Два сольных концерта поп-группы Artik & Asti, которые с аншлагами прошли в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» 14 и 15 мая, обернулись неприятным сюрпризом для организаторов. После шоу (на каждом присутствовало чуть больше 5 тысяч зрителей, - примеч.Ред.) комитет по культуре выявил на мероприятиях нарушения требований по соблюдению социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты.

- При рассмотрении Комитетом заявки о проведении концертов, организатором были взяты на себя обязательства по соблюдению требований социального дистанцирования между зрителями, использованию зрителями СИЗ, обеспечение просмотра мероприятия исключительно на зрительских местах. Однако, указанные условия были нарушены, что является недопустимым в период продолжающегося распространения коронавирусной инфекции, - сообщил городской комитет по культуре на своей странице «ВКонтакте». - Организована работа по принятию мер реагирования в отношении организатора концертных программ и площадки проведения, предусмотренных действующим законодательством.

Зрители танцевали, не соблюдая соцдистанцию. Фото: Агния ПЕРОВА

Один из зрителей, который был на концерте популярной группы 14 мая 2021 года, рассказал «КП», что действительно в СК «Юбилейный» было много народа, которые попросту не хотели соблюдать ограничения. Да и просьбы охранников (их было на весь зал человек пять, - примеч.Авт.) надеть маски игнорировали или просто не слышали из-за громкой музыки.

- Практически все, как начался концерт, сняли маски. Многие не могли сидеть и смотреть его - весь зал танцевал. Партер тоже встал и превратился в танцпол. Охранники, конечно, делали замечания, но как уследишь за таким количеством людей? - призналась Анастасия (имя изменено). – Да и сама артистка, Анна Дзюба, спровоцировала такое поведение поклонников. Практически в начале своего выступления она сказала: «Можете тихонечко встать и около своего места потанцевать. Главное – держите дистанцию, но не злитесь на тех, кто встает».

Напомним, это уже не первый случай, когда в Петербурге концерты проводятся с нарушениями. В ноябре 2020 года со скандалом прошло выступление Басты в Ледовом. За нарушения требований Роспотребнадзора, площадка была оштрафована на 480 тысяч рублей.

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