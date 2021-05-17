Электросамокатам в Петербурге будут выдавать номера, как у авто, а для нарушителей создадут единую базу данных

Отныне злостных нарушителей будут блокировать сразу в трех компаниях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном разъяснили, как будут действовать новые ограничения для сервисов аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге – так называемых «кикшерингов». Помимо прочего, каждый самокат планируют оснастить индивидуальным регистрационным номером, а скорость занизить на программном уровне. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 17 мая, рассказал заместитель городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

ПО СЛЕДАМ КАРШЕРИНГА

Напомним, новые ограничения для пользователей электросамокатов – вынужденная мера. Так, по данным все того же комитета по транспорту, с начала нового сезона количество ДТП с участием самокатов увеличилось в десятки раз. Водители нового популярного транспорта с завидной регулярностью калечат как других, так и себя – в 2020 году, например, с электросамоката упала женщина. Несчастная получила травмы и впоследствии скончалась в больнице.

По словам экспертов, главная проблема - отсутствие для самокатов (как, впрочем, и для велосипедов) специальной инфраструктуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а самый вопиющий случай произошел буквально на днях – компания «самокатчиков» устроила покатушки на полной скорость прямо по Невскому проспекту. Печальный исход не заставил себя долго ждать: «водители» сбили с ног одного прохожего, а на другого, сделавшего им замечание, напали с кулаками. Пострадавшим оказался петербургский писатель Валерий Айрапетян – он попал в больницу с переломанными ребрами и пробитым легким. Ситуация, таким образом, складывается практически такая же, как с каршерингом. Но в комтрансе уверяют: скоро все закончится.

- По поводу происшествия на Невском проспекте я могу сказать так: нарушителем всегда является человек, вне зависимости от того, чем он управляет, - отметил Дмитрий Ваньчков. – Поэтому вопрос о приостановлении деятельности кикшеринговых компаний в Санкт-Петербурге на данный момент не рассматривается. Тем не менее у нас есть соглашение – пока что устное, в дальнейшем мы оформим его в письменном виде – меду тремя крупнейшими компаниями, в рамках которого они обязуются ограничить скорость движения самокатов и зафиксировать, что стоянки самокатов ближе 15 метров от остановок и вестибюлей станций метро строго запрещены.

ЕДИНАЯ БАЗА НАРУШИТЕЛЕЙ

По словам Ваньчкова, за нарушителями введут особый контроль. Все самокаты – а их в ведении указанных компаний находится порядка 11 000 – оснастят индивидуальными регистрационными номерами, как у автомобилей, чтобы в случае новых инцидентов можно было без труда установить, какое транспортное средство попало в ДТП, и кто им управлял. Нерадивым же пользователям будут блокировать аккаунты, чтобы они больше не могли воспользоваться услугами кикшеринга. Причем базу нарушителей сделают единой – то есть, человек, заблокированный одной компанией, не сможет арендовать самокат в двух оставшихся.

Ограничивать скорость электросамокатов будут на программном уровне. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что касается ограничения скорости, то оно будет выполняться на программном уровне, - объясняет Дмитрий Ваньчков. – То есть, ни на одном самокате физически нельзя будет разогнаться до скорости свыше 15 километров в час.

Пока что соглашение носит добровольный характер. Однако в будущем его планируют, во-первых, расширить – то есть, включить все остальные кикшеринговые компании, поменьше – а во-вторых, поставить на контроль. Сделать это, по словам Ваньчкова, можно будет тогда, когда будут приняты нормативные акты, регулирующие вопрос электросамокатов – то есть, по крайней мере когда их включат в ПДД. Тогда станет ясно, в чьей зоне ответственности они находятся, и кто должен за ними следить – ГИБДД, Смольный или кто-то еще.

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