Один погиб, двоих везут в реанимацию: Частный вертолет разбился у острова Мудьюг в Архангельской области

В Архангельской области разбился частный вертолет, перевозивший охотников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Архангельской области недалеко от острова Мудьюг рухнул в воду частный вертолет «Робинсон-44». Один человек погиб, двоих на катере срочно доставляют в реанимацию, а четвертый – пропал. По данным источника «КП-Петербург», на воздушном судне перевозили охотников на остров. Вертолет принадлежит компании «Малышева Ком/S». В транспортной прокуратуре уже проследили путь судна.

- Вертолет заправили на аэропорте Васькино. В 15:42 он совершил посадку в северной части острова Мудьюгский. В 21:25 поступило сообщение о падении вертолета в районе 1,5 км от берега острова Мудьюг, - сообщают в пресс-службе СЗТП.

Тот самый остров, в 1,5 километрах от которого упал вертолет. Фото: google.com/maps

На месте работают все необходимые спецслужбы. Пропавшего человека ищут водолазы. Выжившие пассажиры получили тяжелые травмы. Из-за смерти одного из пассажиров уже возбудили уголовное дело, по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека. Следователи прибыли к острову.

- Двух пострадавших в результате крушения вертолета доставят в больницы областной столицы, их везут на катере, в морском порту их уже ожидают бригады реанимации, – сообщил Дмитрий Рожин, заместитель председателя областного правительства, который курирует транспортную сферу.

К ликвидации последствий ЧС привлекли 24 человека и 6 единиц техники от МЧС. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.