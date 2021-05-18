Победитель восьмого сезона «Голос.Дети» Владислав Тюкин: «Призовой миллион рублей - инвестирую!»

Петербуржец Владислав Тюкин победил в шоу с минимальным отрывом. Фото: личный архив героя публикации

В начале мая состоялся долгожданный финал 8-ого сезона шоу «Голос. Дети». Победителем проекта стал 13-летний петербуржец Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы. Помимо статуэтки, ему вручили 1 млн рублей и сертификат на запись собственной песни. В интервью «КП в Петербурге» юный певец рассказал, чего ему стоила победа на шоу, какие отношения сложились со Светланой Лободой и на что потратит подаренные деньги.

Влад со своей преподавательницей по вокалу Людмилой Симон. Фото: личный архив героя публикации

«ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕМАЛО ТРУДНОСТЕЙ»

- Как изменилась твоя жизнь после победы в «Голос.Дети»?

- Ничего не изменилось, за исключением того, что ко мне стало больше внимания со стороны людей, круг общения стал шире.

- Как прошла ночь после того, как ты узнал о том, что выиграл?

- Не спал практически всю ночь. Только под утро уснул и проснулся в 2 часа дня. И примерно так проходили следующие три дня: проснулся в обед, поел, снова поспал, прогулялся, поел и снова лег спать. Был очень уставшим после финала, хотелось отдохнуть и набраться сил.

- Чем пришлось пожертвовать ради проекта?

- Не могу сказать, что все шло через какие-то жертвы. Немного пришлось пропустить занятия в школе. Как таковых проблем у меня нет, поэтому спокойно отпускали с уроков. Вся школа за меня болела и поддерживала. Кстати, я первый ученик, который прошел в «Голос. Дети».

- Сложно далась победа?

- Любая победа дается нелегко. И эта тоже не исключение. У каждого свой определенный путь. Прежде чем выиграть, мне пришлось преодолеть немало трудностей и препятствий.

- Тернистый путь в таком юном возрасте?

- Я приходил на проект «Голос.Дети», начиная с 6-ого сезона. Два года подряд ко мне никто не поворачивался. Очень из-за этого расстраивался. На слепых прослушивания много участников, в эфир попадает буквально несколько ребят, к которым не повернулись наставники. Повезло, что меня не показывали оба раза. По правилам проекта, я бы не смог участвовать в следующем сезоне.

- Помнишь, как проходили слепые прослушивания?

- Первый раз я ужасно волновался. Это был просто ад. Я вышел на сцену и меня всего затрясло. На 7-ом сезоне не так сильно волновался и меньше расстроился. Мама только расстроилась. На 8-ом сезоне вообще не переживал. Волнительно было до выступления. Я даже разработал правило, как нужно выходить на сцену: выйдешь уверенно – споешь отлично. Поэтому старался идти с высоко поднятой головой и быстрым шагом. Пел, по сути, также.

Финалисты 8-ого сезона «Голос.Дети» от команды Светланы Лободы: София Фанта, Юля Гаврилова, Владислав Тюкин. Фото: личный архив героя публикации

«СВЕТЛАНА ЛОБОДА ДАЖЕ ПРИЧЕСКУ МНЕ ДЕЛАЛА»

- А чем наставники аргументировали то, что не выбрали тебя в предыдущих сезонах?

- Говорили, что жалеют. Думали, что я намного старше. На 7-ом сезоне, когда я исполнял песню Адель Rolling in the Deep, Полина Гагарина вообще подумала, что поет девочка 14-лет и у нее были требования, как к девочке такого возраста. Валерий Меладзе сказал, что в этом нет ничего смешного, многие мальчики в таком возрасте поют как девочки. Решил попробовать еще раз. Был уверен, что на третий раз все должно получиться. Так и вышло. Помню, как повернулась ко мне Светлана Лобода. Это, конечно, невероятные эмоции. А я с 6-ого сезона хотел попасть именно к ней в команду.

- И как тебе с ней работалось?

- Здорово, мне очень понравилось. Хорошо работать, когда и наставник, и ученик понимают друг друга с полуслова. Например, Светлана Сергеевна только начинает говорить, а я уже понимаю, что она хочет. Она невероятный человек, космический. В основном мы работали с ней дистанционно. Поскольку она заболела коронавирусом, мы с другим преподавателем Анастасией Чеважевской записывали видео, отправляли Светлане Сергеевне, а она уже исправляла, корректировала. Общались по скайпу. Когда были репетиции на сцене, то мы встречались. И песни, которые я исполнял, выбирала Светлана Сергеевна. Они мне все нравились.

- А лук кто подбирал?

- Тоже Светлана Сергеевна. Она вообще, как мне показалось, доверяет только своему вкусу и вкусу своей команды – и он у нее отличный. Мне все нравилось, что она делала. Стилисты могли внести, конечно, что-то свое. Но если она замечала, то сразу это пресекала. Даже прическу мне делала самостоятельно. И все костюмы подарила. Так что у меня в гардеробе теперь есть отличная итальянская тройка.

- Что она сказала тебе после того, как ты стал победителем?

- Она похвалила меня, была очень довольна тем, как я выступил. Сказал, что выложился на 200% процентов.

- Ты очень уверенно держался на протяжении всего проекта.

- Это правда! Я чувствовал эту уверенность. А вот на поединках волновался. И не только за себя, но и за ребят, которые со мной выступали. За весь номер в целом волновался. Причем всегда был уверен, что выступим мы круто. О том, кто пройдет дальше, а кто нет, даже не задумывался.

Влад не исключает того, что мы его сможем увидеть и на "Детском Евровидении". По крайней мере, он бы хотел в нем поучаствовать. Фото: личный архив героя публикации

«ЛЮБЛЮ САМОЛЕТЫ. ЭТО ОТ ПАПЫ»

- Были ли среди участников какие-то соперничества?

- Не знаю, я ни с кем не соперничал. Все хотят победить – это нормально. Когда проходишь один этап, то уже не хочешь останавливаться, и хочется пройти дальше. Если бы в финал из моей команды прошел бы кто-то другой, то я бы максимально за него болел, отправлял бы смс со всех телефонов и поддерживал бы Светлану Сергеевну. - Так понимаю, что ты сдружился с ребятами за время проекта.

- Да, и получил большое удовольствие от общения. Много с кем познакомился и считаю, что наша дружба как-то поможет и мне, и им.

- Было ли на проекте, что что-то шло не по плану?

- Нет, но я всегда думаю, что я буду делать, если это случится. Именно поэтому люблю больше петь на английском. Если что, можно сымпровизировать. Алла Пугачева как-то в интервью рассказывала, что когда она забывала слова, начинала петь якобы на иностранном языке. И все говорили, как здорово, классно. Я подумал, что это прекрасный совет. Я тоже могу запеть, если что, на немецком или французском. Если это когда-нибудь случится, знайте: я забыл слова (смеется)!

- А какая музыка тебе нравится?

- Разная. Для меня музыка не делится на стили. Не слушаю всяких модных исполнителей, которые издают непонятные звуки в микрофон. Благодаря Светлане Лободе познакомился с творчеством потрясающей исполнительницы Ширли Бэсси. Еще из иностранных исполнителей мне импонируют Сэм Смит, Уитни Хьюстон, Кристина Агилера. Старички, в общем.

- Хороший вкус. От кого?

- От мамы. Она больше всего в музыке понимает.

- Что кроме музыки тебя интересует?

- Люблю самолеты. Это от папы. Он у меня пилот. Я уже практически два года живу в Москве, но когда приезжаю к папе в Петербург, то он меня обучает пилотированию. Бабушка Валя мне привила любовь к поездам и трамваям. Люблю ездить в метро и на электричках.

- Так ты планируешь в будущем, как папа, стать пилотом?

- Не знаю. Пока это желание не отпало, но в последнее время стал видеть себя больше артистом.

- Какие дальше вершины будешь покорять?

- Заниматься, развиваться, посещать другие конкурсы. Возможно, поеду на Евровидение. Почему бы и нет.

- А ты уже решил, как потратишь денежный приз?

- Его еще пока не вручили. Я инвестор, поэтому хочу купить на эти деньги акции. Впереди еще поступление в университет.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Влад Тюкин умеет играть на трех инструментах: на фортепиано, укулеле и бас-гитаре.