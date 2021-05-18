В Петербурге и Ленобласти продали 458 магазинов «Дикси»

"Магнит" выкупил петербургские магазины "Дикси" Фото: Олег ЗОЛОТО

458 магазинов торговой сети «Дикси» в Петербурге и Ленобласти проданы новому владельцу. Все торговые точки, вместе с другими супермаркетами «Дикси» по России, купил ритейлер «Магнит». Об этом заявили в пресс-службе компании.

- ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть «Дикси», под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России, - говорится в сообщении.

Сумма сделки оценивается в 92,4 миллиарда рублей. В нее входят 1 329 торговых точек в Москве и Подмосковье, 458 магазинов в Петербурге и Ленобласти, а также пять распределительных центров в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Плюс супермаркеты в других регионах.

Предполагается, что магазины «Дикси» продолжат работать под тем же названием.

- Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив. Мы планируем, что бизнес «Дикси» продолжит работать под существующим брендом, - заявил президент «Магнита» Ян Дюнинг.