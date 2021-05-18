«Герой дня»: Мотоциклист разогнал пробку и расчистил путь для машины скорой помощи в Петербурге

Байкер расчистил путь для машины скорой помощи. Фото: кадр с видео youtube.com/1990

«Герой дня» - так в Петербурге называют мотоциклиста, который разогнал машины и расчистил дорогу реанимобилю, пытавшемуся пробиться сквозь пробку на въезде в Петербург. Сама ситуация произошла на Мурманском шоссе еще 16 мая, но достоянием общественности стала только сейчас. Видео ситуации сняла камера авторегистратора, установленная в кабине скорой.

- Его явно спасли когда-то или надеется, что зачтется. Герой дня, - удивились медики, чьи голоса слышны на записи.

Поведение мотоциклиста получила одобрение и пользователей соцсетей, а вот реакция водителей авто на пытающуюся проехать с сиреной реанимацию, вызвало поток гневных слов.

- Такое ощущение, что все слепоглухонемые или моя хата с краю! - пишут возмущенные горожане.

- Байкер здорового человека! Спасибо тебе, человек на мотоцикле! Красавчик! - радуются другие петербуржцы.

За четыре минуты, что длится видео, мотоциклист провел скорую помощь через плотный поток машин на путепроводе от Мурманского шоссе к Народной улице и, помахав врачам на прощание рукой, покинул их на круговом перекрестке.

Кто скрывался под шлемом рыцаря дорог, так и осталось неизвестным.