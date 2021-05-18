Все эти образцы говяжьей тушенки провалили проверку. Антирейтинг «Общественного контроля»

Все образцы говяжьей тушенки провалили проверку «Общественного контроля». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на тушенку традиционно растет в летний период: консервные банки покупают на дачи, берут на рыбалку и в походы. Этот продукт всегда выручит – можно сделать картошку с тушенкой, кашу или суп. Но только с такой же легкостью заветная баночка может и испортить любой прием пищи. Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила, что продается в местных магазинах, и пришла к ужасающему выводу. Сразу десять образцов тушеной говядины от разных производителей провалили лабораторную проверку! К слову, результаты таких экспертиз из года в год удручающие, но в этом году побиты все рекорды.

МЯСА НЕ ДОКЛАДЫВАЮТ

Какой же должна быть тушенка из говядины? По ГОСТу, кусочки мяса должны весить не менее 30 граммов. Массовая доля мяса и жира (составных частей) составлять не менее 58%, массовая доля белка – менее 15%, а массовая доля жира – не более 17%. По итогу мяса (мышечной ткани) иногда и вовсе не найти, вместо него добавляют субпродукты, а банки кишат жиром и не только. Так что среди десяти образцов семь признали фальсификатом.

Самое печальное, что недобросовестные производители по итогам проверок из года в год одни и те же. К таким «Общественный контроль» отнес АО «Орелпродукт» из Орловской области. В тушенке-фальсификате под маркой «ГЛАВПРОДУКТ. Гарантия качества» мяса было совсем незначительное количество, зато были субпродукты и грубая соединительная ткань. Кроме того, у консервов был привкус и запах перетушенного мяса. Массовая доля мяса и жира, а также белка были сильно ниже нормы. Еще одна тушенка говяжья от этого же производителя – под маркой «Семейный бюджет» – прошла испытания так же плохо. Кроме того, в банке нашли крахмал и влагоудерживающие составляющие, которых быть вообще не должно.

Результаты проверки "Общественного контроля". Фото: spbkontrol.ru

Очередную проверку провалили и консервы под маркой «Скопинский» от ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» из Рязанской области. Мяса там тоже оказалось маловато, речи о кусочках говядины в 30 граммов и не шло, соответственно, и белку взяться неоткуда. А вот доля жира зашкаливала. Кроме того в консервах был привкус горечи.

Не первый год в черном списке и говядина тушеная под маркой «Елинский» от ООО «БРТ» из Калининградской области. Мясо там было в виде измельченной массы с жировой тканью, а не кусочков, белка – в два раза ниже нормы. К фальсификату отнести специалисты «Говядину тушеную» от ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт». Содержимое было спрессовано по форме банки, измельченная масса с кусочками мяса была меньше 30 граммов, белка – в два раза меньше нормы, а доля жира ее превышала.

В ЦЕНЕ ЛИ ВОПРОС?

Еще один фальсификат – мясные консервы «Говядина тушеная» под торговой маркой «Магнит» от ООО «Производственная компания «Русь» из Старой Руссы. Продаются они по довольно скромной цене – 243 рубля за килограмм. Однако основным показателям они проверку не прошли. Вдобавок – мясо имело подгорелый вкус. При этом и куда более дорогой образец от того же производителя, но уже под маркой «Русь», тоже оказался в черном списке. Тушенка за 473 рубля за килограмм содержала субпродукты в виде мяса голов, доля составных частей и белка была ниже нормы. Так что подвела даже дорогая тушенка.

– Ситуация на рынке мясного сырья, к сожалению, остается тяжелой, особенно по говядине, – рассказывает заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО профессор Александр Ишевский. – По-прежнему ощущается ее дефицит и, как следствие, высокая цена. Чтобы сэкономить, производители используют для изготовления консервов дешевую обрезь с низким содержанием мяса и большим процентом жира. В таком сырье много соединительной ткани – именно она выделяет коллаген, который превращает остывший бульон в желе. Когда таких тканей в используемом сырье слишком много, тушенка и после нагревания может частично оставаться в желеобразном состоянии.

Результаты проверки "Общественного контроля". Фото: spbkontrol.ru

БЕЗ АППЕТИТА

Еще три образца тоже провалили проверку, хотя их и не признали фальсификатом. Все они имели небольшие нарушения по массовым долям составляющих, белка или жира. А также остались недовольны специалисты органолептическими свойствами. Например, консервы от ООО «Мясная Гатчинская Компания» из Ленобласти имели солоноватый вкус. Тушенка под маркой «Село Завидное» от ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «ПАТРИОТ» из Московской области – имела запах и вкус перетушенного и пригоревшего мяса. Самыми дорогими оказались мясные консервы под маркой «Бурятмясопром» от ООО «Бурятмяспром» из Улан-Удэ – 618 рублей зна килограмм. И хотя у них были приятный вкус и запах, но массовая доля белка – ниже, чем по норме.

НА ЗАМЕТКУ

Тушенка по ГОСТу не должна содержать грубую соединительную ткань, крупные кровеносные сосуды, лимфоузлы. Кусочки мяса могут быть произвольной формы и весить не менее 30 граммов. В банке может лежать лавровый лист и перец.

У мяса не должно быть посторонних запахов и привкусов. В нагретом состоянии бульон может быть от желтоватого до светло-коричневого цвета, допускается небольшая мутность и белковые вещества в виде хлопьев.

Не стоит покупать мятые и вздутые металлические банки. А если банка стеклянная, то на крышке не должно быть ржавчины и повреждений.

КСТАТИ

Как и всегда, все материалы проверки «Общественный контроль» направил в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, чтобы в отношении недобросовестных изготовителей были приняты меры.

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