Ехал за рулем и плакал: Артем Дзюба впервые честно рассказал, что пережил после интимного видео, слитого в Сеть

Артем Дзюба откровенно рассказал о том, что с ним творилось после секс-скандала. Фото: ФК "Зенит"

После триумфальной победы «Зенита» в чемпионате России по футболу команда Сергея Семака с 17 мая официально ушла в летний отпуск. Но о полноценном отдыхе некоторые игроки могут только мечтать, так как сейчас стартуют тренировочные сборы перед матчами Евро 2020. К ним присоединится и главная звезда прошедшего сезона Артем Дзюба. В этом году Дзюба забил 200-й гол в карьере и по результативности стал третьим в истории российского футбола спортсменом. Но не только блестящей игрой Артем Дзюба запомнился болельщикам в этом сезоне. В ноябре 2020 года капитан «Зенита» был замешен в секс-скандале, когда неизвестные слили в Сеть интимное видео с ним. О том, как Дзюба пережил случившееся - он впервые подробно рассказал в программе Грустная Передача о Футболе на YouTube.

- Мне всю ночь писали все мои знакомые, близкие, - вспоминает Артем. - Пришлось заблокировать комментарии в соцсетях, потому что знал, что будет грязь. Это было ужасно. Сутки были ужасные.

Видео с Артемом Дзюбой наделало много шума. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на случившееся, Артем нашел в себе силы и на следующий день все же вышел на поле и провел матч («Зенит» тогда победил 3-1). Мысли о том, чтобы отказаться от игры, говорит, не было.

- Не выйти на игру после того, как это произошло, я не думал даже. Это был бы для меня позор и побег, предательство команды, - признается Дзюба. - У меня было пять минут, чтобы пожалеть себя. Помню, ехал за рулем и всплакнул - ну, не мог больше в себе держать это.

Иногда смотрю комментарии, да, много негатива, но иногда такие гениальные, что до слез могу смеяться и хлопать. Было пять минут, когда я пожалел себя. Я ехал за рулем и всплакнул - не мог в себе это держать.

Сейчас, по словам Артема, он полностью переосмыслил случившееся с ним и не воспринимает эту ситуацию болезненной.

- Неделю, дней десять тяжело было, а сейчас я иногда читаю комментарии и могу до слез смеяться над некоторыми шутками на эту тему, - откровенничает футболист. - Вообще тому видео больше года. Оно просто валялось у меня в Облаке, но после того случая я отдал свой телефон специальным людям, чтобы они в нем все почистили. И скажу одно: не надо хранить такие вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандальное интимное видео Дзюбы попало в сеть

Пока фанаты клепают на спортсмена непристойные мемы, футбольное сообщество выступило в его защиту (подробности)

«Этот поцелуй трехсекундный… Он просто произошел»: Мария Орзул впервые прокомментировала слухи об отношениях с Артемом Дзюбой

По словам телеведущей, их прошлое с нападающим «Зенита» никак не связано с публикацией скандального интимного видео в настоящем (подробности)

Артем Дзюба отметил рождение сына двухсотым голом и «покером» в матче с «Тамбовом»

По итогам игры он стал лучшим бомбардиром РПЛ за всю историю (подробности)