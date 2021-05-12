Меценат Вячеслав Заренков – о памятнике Леонову: «Почувствовать себя в космосе сможет каждый». Фото: личный архив.

В 2021 году планета празднует 60-летие первого полета человека в космос. В честь юбилея в городе Гагарин увековечат еще одного героя галактического масштаба – Алексея Леонова: в сквере, носящем его имя, скоро появится удивительная скульптурная композиция с фонтаном-«Солнцем» и космическим кораблем в натуральную величину. Как родилась эта идея? И каким был человек, первым вышедший в открытый космос? Обо всем этом рассказал один из инициаторов проекта – меценат, Заслуженный строитель России Вячеслав Заренков.

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ПРОСТО АРХИПЫЧ

– Как Вы познакомились с Леоновым?

– Впервые мы встретились в 2008 году в Москве в офисе инвестиционного фонда «Бэринг Восток», где у Алексея Архиповича был небольшой персональный кабинет: макеты кораблей на полках, чертежи на стенах, рядом – две картины на космическую тематику, написанные им самим… Наша первая встреча не была доверительной. Вообще к выбору друзей, партнеров и собеседников Леонов подходил избирательно, какое-то время присматривался. Только после третьей встречи он начал раскрываться – а вскоре я стал для него Славой, а он для меня – Архипычем (так Леонова называли все друзья).

– Каким он был человеком?

– С большой буквы «Ч» (улыбается. – Прим. ред.). Открытым, абсолютно простым, легким в общении. С хорошим чувством юмора. Он мог запросто разобраться в любом деле и в любой ситуации. Однажды мы собрались посетить губернатора Московской области по одному строительному вопросу, и перед этим я достал альбом со строительными чертежами, объясняя Леонову суть вопроса. Казалось, что он совсем не слушает. Но при встрече с губернатором я был поражен, насколько профессионально он излагает смысл проекта в мельчайших деталях. Феноменальная память!

С ним было невероятно интересно. Моя любимая история из его многогранной жизни – о приземлении после выхода в космос в заснеженном лесу, вдали от цивилизации. Как-то раз Леонов спросил: «Думаешь, получится книгу об этом написать?». Я ответил: «Конечно, и кино надо поставить!». Вскоре появилась книга «Время первых», а потом и одноименный фильм. Архипыч всегда называл ту эпоху временем первых: первый полет, первый выход в открытый космос, первая космическая станция…

– Как ваша дружба переросла в сотрудничество?

– Первым проектом была инсталляционно-скульптурная композиция в Красногорске. Вы не поверяете, но эскиз памятника «Они ушли в вечность» был выполнен Леоновым фломастерам на обычной пластиковой тарелке: он изобразил верхнюю часть памятника, я дорисовал основание и постамент – и это стало основой.

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ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ

– Как возникла идея увековечить космонавта?

– В основу композиции «Человек во вселенной» лег сюжет картины, написанной Алексеем Архиповичем и подаренной мне. Но идея создать мемориал принадлежит друзьям Леонова – в частности, Алексею Калинину. Именно он предложил мне поучаствовать в реализации проекта, а я, согласившись, сказал, что за основу можно взять концепцию того самого памятника в Красногорске.

Композицию назвали «Человек во вселенной», ведь Леонов никогда не думал о том, чтобы совершить подвиг: он хотел большего – показать миру возможности человека. Местом выбрали Гагарин потому, что Архипыч был его почетным гражданином и безмерно любил этот город, активно участвуя в его жизни. Местные власти нашу инициативу поддержали сразу.

– Что представляет собой «Человек во вселенной»?

– Это футуристический ансамбль, который включает арочную инсталляцию с космонавтом и космическим кораблем «Восход-2» в натуральную величину, Землю (ее купол соберут из стекла, разместят под аркой и подсветят изнутри), солнце (его символизирует фонтан с подсветкой) и даже свою мини-галактику. Завершит композицию витражное панно в форме арки-иллюминатора, из которого на гостей сквера будет смотреть сам Леонов. Смысл в том, чтобы каждый мог почувствовать себя на месте космонавта, словно в открытом космосе.

Архитектор композиции – Ольга Евдокимова. Идея памятника принадлежит инициативной группе под управлением бывшего главы Гагарина Владимира Иванова, а фонд «Созидающий мир» отвечает за реализацию. В работе задействовали дюжину организаций из восьми городов страны.

– С какими сложностями столкнулись при создании мемориала?

– Дело в том, что столь мощный комплекс на средства жертвователей на этой муниципальной территории строится впервые. А потому нужно было построить юридически правильную структуру взаимодействий. Но так как все участники были заинтересованы, наладит процесс удалось довольно быстро. Работая над проектом, мы все словно ощущаем незримое присутствие Алексея Архиповича.

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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

– Что «Человек во вселенной» даст городу и его жителям?

– Молодежь начала забывать величайших людей, которые первыми осваивали космос. Наш проект напомнит об их подвиге. С другой стороны, он вовлечет людей в изучение вселенной, придаст значимость знаниям о ней. Думаю, обновленный сквер придется по вкусу не только жителям Гагарина, но и отечественным и зарубежным туристам. Здесь можно будет устраивать тематические вечера, проводить обучающие семинары. И город будет развиваться как место притяжения туристов.

– Когда композиция будет готова к открытию?

– Завершить работы планирует в сентябре. Сам я из-за пандемии, к сожалению, побывать в сквере пока не успел, но на месте трудится команда опытных специалистов, с которой налажена аудио– и видеосвязь. Процесс неотрывно контролирует руководитель инициативной группы. Думаю, в мае или начале июня мы обязательно проведем очередное совещание не в онлайне, а на стройплощадке.

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– Часто ли «Созидающий мир» воплощает столь масштабные скульптурные комплексы?

– Пока это самый крупный и значимый наш проект. Но в целом на это направление приходится примерно треть всех усилий фонда: остальные две трети распределены между культурно-творческой деятельностью и храмостроительством. Для меня большая честь участвовать в увековечивании подвига Алексея Леонова.