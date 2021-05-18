«На связи»: сколько стоил звонок в царской России и почему дворянки шли в телефонистки

Команда Теле2 провела экскурсию для журналистов. Фото пресс-службы Теле2.

Каждый день мы опутываем себя сетями: когда сидим в офисе, гуляем по набережным или даже спускаемся в метро. Сетями, которые мы даже не замечаем — мобильными. Однако позвонить родителям или отправить сообщение другу было не всегда так просто. Как появилась и развивалась связь в России? И знаете ли вы, что всё началось именно в Санкт-Петербурге? В ходе экскурсии по знаковым местам узнали много исторических подробностей — делимся ими с читателями.

ТОЧКА, ТИРЕ, ТОЧКА

- Все знают «морзянку». Сэмюель Морзе по праву считается изобретателем телеграфа, — начал свой рассказ директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. — Однако про русского барона Павла Шиллинга слышали немногие, хотя он представил прототип «дально-извещающей машины» ещё в 1832 году — на 5 лет раньше американца.

Первоначально Павел Львович изобрел электрический дистанционный взрыватель для мин. Однако в ходе работы понял, что устройство можно использовать и для кодирования информации. В отличие от комбинации точек и тире Морзе, Шиллинг предложил шестизначный код для отображения всех букв алфавита. Устройство связало два корпуса Адмиралтейства. Кстати, барон был дружен с Пушкиным. «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух...», — эти строки Александр Сергеевич посвятил именно Шиллингу.

Тем не менее, прокладывать первую линию связи в России доверили немцам. Первый телеграфный кабель вел в Зимний Дворец. Монтировал его 24-летний Карл Сименс. Заслужить авторитет в глазах российских министров молодому специалисту позволила инженерная находка: Карл провел кабель через водосток. Так провода не портили фасад. В короткий срок связали Зимний с главным фортом столицы — Кронштадтом. После чего немецкой компании удалось заполучить крупный заказ на постройку телеграфных линий по всей империи.

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин рассказывает о появлении телеграфа в России. Фото предоставлено пресс- службой компании Tele2.

ДОЛГИЕ ГУДКИ

Вслед за телеграфом пришёл телефон. В 1876 году Александр Белл запатентовал своё новое изобретение. Империя задумалась над развитием нового перспективного вида связи. И в доме Гансена, по соседству с домом Зингера, в 1882 году открылась первая телефонная станция. В те времена телефон был не дешёвым удовольствием: годовое обслуживание аппарата обходилось в 250 рублей. Для сравнения: средняя зарплата рабочего была 180 рублей в год. Поэтому первыми клиентами были правительственные учреждения, либо состоятельные промышленники. Например, братья Нобели, чей дом находился неподалёку. Летом 1882 года в Петербурге насчитывалось всего 128 абонентов.

На станции и у абонентов было установлено оборудование компании «Белл». Но к концу XIX века телефоны и коммутаторы шведской компании «Ericsson» вытеснили американские устройства. Вскоре предприниматель Эрикссон открыл производство прямо в Петербурге.

- Оборудование компании со столетней историей до сих пор пользуется спросом в нашей стране из-за своего качества и надёжности. «Эрикссон» сегодня поставляют в Tele2 базовые станции и коммутаторы. Благодаря этому у наших абонентов быстрый и устойчивый 4G-интернет, — отметил Сергей Тимошин.

А вот работали на станции настоящие дворяне. Вернее, дворянки. Телефон и изначально телеграф — сыграли важную роль в женской эмансипации. В XIX веке барышне из знатного рода считалось неприличным работать. Даже если если деньги были действительно нужны. Допуск девушек на телеграф, а затем и на телефонную станцию изменил эту ситуацию. К тому же, должность телеграфистки или телефонистки считалась довольно престижной.

Дом Бака, в котором располагалась первая телефонная станция в России. Фото пресс-службы Теле2.

НОВЫЙ ВЕК — НОВЫЕ СКОРОСТИ

За 150 лет изменилось многое. Телефоны стали меньше, связь — дешевле, а телеграммами теперь обмениваются не через телеграф, а через приложения. Неизменным осталось одно. Быстрая и надежная связь до сих пор нужна всем. Отметим, за последние годы Tele2 сделала большой рывок в развитии качества связи в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Оператор постоянно расширяет зону действия сети и скорость мобильного интернета, что позволяет выдержать особо высокие нагрузки на сеть в период праздников, массовых мероприятий или самоизоляции.

Поэтому дозвониться до коллег, родственников и друзей без проблем можно и в праздники, и во время самоизоляции.

Главное – быстрая и надежная мобильная связь. Отметим, за последние годы Tele2 сделала большой рывок в развитии качества связи в Санкт-Петербурге и Ленобласти.