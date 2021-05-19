В Пушкине прошел марафон для спортсменов-любителей

В ежегодном Царскосельском марафоне приняло участие 5 тысяч человек. Фото: официальная группа забега «PushkinRun».

В минувшее воскресенье, 16 мая, тысячи людей пробежали по улицам Царского Села. По данным организаторов, в ежегодном Царскосельском марафоне, который в этом году прошел уже в третий раз, приняли участие 5 тысяч человек. Спортсмены-любители боролись за самый ценный приз — собственное здоровье. Проигравших в этой гонке не оказалось.

В забеге принял участие и врач-кардиолог сети клиник «Еврооонко» Сергей Кадин. Для него это отчасти хобби, а отчасти - желание держать себя в форме. Ну и сказывается армия — всё-таки, отслужил 32 года. Но самое главное, специалист знает, что нужно сделать, прежде чем впервые выйти на беговую дорожку.

Врач-кардиолог сети клиник «Еврооонко» Сергей Кадин дал несколько советом тем, кто тоже хотел бы принять участие в таких соревнованиях. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Сначала необходимо проверить уровень здоровья. Узнать, нет ли болезней сердца и опорно-двигательной системы, - объясняет Сергей Кадин. - На самом деле бег действительно полезен, как и все аэробные упражнения: бег, плавание, езда на велосипеде и так далее. Нагрузки создают лёгкую нехватку кислорода, что укрепляет организм. В будущем сердцу будет легче справляться с болезнями, если они возникнут. Ну а снижение массы тела способствует профилактике атеросклероза.

Но помните советы врача: бегать нельзя при заболеваниях сердечнососудистой системы, длительный и скоростной бег опасен. Также не стоит увлекаться этим видом спорта при структурных изменениях сердца или нестабильном давлении. А вот при гипертонии бег полезен — но только если решён вопрос с лечением.