«Нам и втроем хорошо живется»: Как ворона с кошкой сделали автослесаря из Петербурга звездой интернета

32-летний Владимир Воронцов стал неожиданно для себя стал звездой интернета. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

18 мая в соцсетях появилось забавное видео: неизвестный мужчина прогуливался по Петербургу с необычной свитой, кошкой и бегущей по земле вороной. Ролик моментально стал вирусным, разлетелся по интернету и даже промелькнул на «передовицах» ведущих городских СМИ. «Комсомолка» нашла героя и узнала, какая глубокая история скрывается за этой умилительной картинкой.

- Здравствуйте! – ввалились мы в пахнущую резиной и разогретым металлом шиномонтажную мастерку на набережной реки Пряжки. – А вы знаете, что вы теперь звезда?

- Знаю, - грустно ответил мужчина в спецовке.

Так и познакомились.

В окрестностях Владимира знают и неизменно встречают необычную компанию приветливыми улыбками. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Владимиру Воронцову 32 года, он из Крыма, а точнее – из маленького поселка Орджоникидзе на востоке Крымского полуострова. В Петербург переехал в 2008-м, подрабатывает автослесарем – нормальная такая биография, как у сотен тысяч других работяг по всей стране. Но утром 19 мая Владимир проснулся знаменитым. Все благодаря его питомцам – кошке Уше (от слова «ушанка») и вороне по имени… Ворона.

- Ушу я еще котенком взял, года три с половиной назад, - вспоминает мужчина. – А ворона в прошлом году появилась. Я как-то задержался на работе, решил переночевать. А у нас за мастерской стеллаж стоит с колесными дисками. Слышу сквозь сон – кто-то там шебуршится. Подумал, диски пришли воровать, вылетел на улицу, фонариком посветил – а там никого. Лег спать – опять шебуршится. А наутро увидел между дисков вороненка со сломанным крылом.

Ворону (которую так и зовут - Ворона) мужчина подобрал со сломанным крылом и сам выходил. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Ворона, по словам Владимира, прибилась к нему не от хорошей жизни – скорее всего, на стеллаж ее загнали собаки. Четвероногих друзей человека она боится до сих пор – стоит им замаячить где-нибудь на горизонте, тут же бежит к хозяину, прятаться. Родителей, которые обычно приглядывают за неудачливыми слетками, нигде видно не было, так что наш герой забрал птенца в мастерскую. Выходил, обрезал сломанные перья на крыле, приучил есть макароны и кошачьи консервы. Так началась история, пожалуй, самой необычной в мире дружбы – подвиньтесь, тигр Амур и козел Тимур!

Ворона - птица, можно сказать, дресисрованная. Она выполняет команды, пьет из стаканчика... Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Поначалу Ворона устраивала в автомастерской хаос, переворачивала коробки с инструментами, раскидывала крепежи. Потом пообвыклась и присмирела. Сейчас, спустя год, все трое – сам Владимир и его питомцы – живут душа в душу, едят из одной миски и регулярно прогуливаются от мастерской до ближайшего магазина за сосисками и кошачьим кормом. Во время одной такой прогулки их и подловил неизвестный блогер, прославивший молодого автослесаря на весь Петербург.

...и ест кошачий корм из кошачьей же миски. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Фу! Чего ты там нашла? – грозно спрашивает Владимир, и Ворона тут же выпускает из клюва где-то подобранный кусок красной тряпки. За год смекалистая птица обучилась выполнять команды: по слову «Бойся!» она залезает хозяину на руку, по слову «Домой» - перебирается на автомобильную шину, специально для ее подвешенную к стене мастерской. Да что там, свои естественные птичьи дела она делает только в одном месте, на клеенке. Вот что значит воспитание.

Кроме Вороны у Владимира живет кошка по имени Уша - тоже, можно сказать, найденыш. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

К свалившейся на него славе Владимир оказался не готов – да и она его, если честно, не очень радует.

- Мы так вообще-то уже почти год ходим, аккурат с тех пор, как Ворона появилась, - признается мужчина. – Конечно, стараемся гулять рано утром, чтобы народу было поменьше, но все равно – много кто нас уже на нашей улице знает. И все было нормально, а тут вдруг раз – и узнал весь Петербург. А зачем нам это? Только лишняя суета. Нам и втроем хорошо живется.

После того, как видео с Владимиром набрало больше 600 000 просмотров, его питомцы стали знаменитыми на весь Петербург. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Что делать с Вороной, когда она вырастет, а сломанные перья отрастут, Владимир пока не решил. В дикой природе птица уже точно не выживет, а отдавать ее зоозащитникам мужчина не хочет – слишком уж сильно он ее полюбил. Да и разлучать необычных друзей не хочется.