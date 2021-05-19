Серьезнее «индийской черной плесени»: Ученые предупредили об опасной грибковой инфекции, которая поражает больных коронавирусом

Россиян предупредили о новом осложнении коронавируса - опасной грибковой инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия жуткой и таинственной «индийской черной плесени», которая возникает на фоне заражения коронавирусом, России не грозит – к такому выводу пришли петербургские специалисты. Но и расслабляться не стоит: в нашей стране опасность для больным COVID-19 могут представлять две другие опасные грибковые инфекции. Насколько реальна угроза, кто в группе риска, и могут ли врачи распознать проблему на ранних стадиях – выясняла «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Для начала – об «индийской черной плесени». Оказывается, серьезных ученых это неофициальное наименование сильно веселит.

По счастью, распространена инфекция не широко - она угрожает лишь пациентам в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. Фото: Олег ЗОЛОТО

- С реальностью оно, конечно же, не имеет никакого отношения, - объясняет доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии Университета имени Мечникова Николай Климко. – Никакая это не «черная плесень». По-научному это заболевание называется мукормикоз. Вызывают его особые микроскопические грибы, которые распространены по всему миру. Они живут в почве, в гнилой древесине и так далее, и обычно совершенно не вредят человеку. Вы можете вдохнуть их споры в любой момент и даже этого не заметить.

У «индийской черной плесени», отмечает Николай Климко, достаточно узкая группа риска. В основном это те больные, у которых заражение коронавирусом накладывается на тяжелый сахарный диабет. Как правило, для их лечения используют кортикостероидные препараты – а они в сочетании с повышенным сахаром крови создают для грибка-возбудителя условия, в которых он начинает активно размножаться, попутно поражая и выводя из строя человеческий организм.

- В Индии много больных тяжелым сахарным диабетом, - констатирует ученый. – Да к тому же страна очень большая – почти полтора миллиарда населения против 144 миллионов в России. Соответственно, вспышки любых инфекций там будут шире и заметнее, чем где бы то ни было. Да и то - я бы не сказал, что мукормикоз приобрел там какие-то особо пугающие масштабы. На данный момент известно о сотнях зараженных – это не так много, как может показаться.

В России случаи заболевания мукормикозом также известны, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. В частности, самому Николаю Климко известно всего о двух таких пациентах. К тому же «индийская черная плесень» не заразна – грибок не передается от человека к человеку. Так что по этому поводу – расслабились, выдохнули.

К развитию инфекции приводят грибы. Не такие, конечно - речь идет о микроскопических грибах родов Aspergillus и Candida. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Другой вопрос, что у тяжелых коронавирусных больных могут возникать другие грибковые инфекции – и вот они-то представляют серьезную опасность, - отмечает Николай Климко. – Я говорю прежде всего о грибах родов Candida и Aspergillus.

И тот и другой, поясняет ученый, поражают только тех больных, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

- Что касается Candida auris – да и вообще грибов рода Candida – то они вызывают сепсис, очень тяжелую инфекцию, поражающую весь организм, - поясняет специалист. – В группе риска – больные, у которых долго, на протяжении нескольких недель, стоит центральный венозный катетер, и которые получают антибиотики.

Вообще, поясняет Николай Климко, грибы Candida, это естественные обитатели человеческого организма, их часто выявляют на слизистых оболочках - например, во рту. В норме они никак не влияют на здоровье, но когда человек заболевает тяжелой коронавирусной инфекцией, могут создаться условия, когда возникает сепсис. Ситуация с Candida – и в особенности с Candida auris, которые могут передаваться от пациента к пациенту и вдобавок устойчивы перед некоторыми антигрибковыми препаратами – всерьез беспокоит медицинское сообщество. На данный момент грибковый сепсис выявляют в среднем у 3-5 % коронавирусных больных в реанимации. При этом каждый второй пациент с грибковым сепсисом может умереть.

- По счастью, у нас есть рекомендации по отслеживанию и лечению этого состояния, - констатирует Николай Климко. – Основные входные ворота для инфекции, как я уже говорил – центральный венозный катетер, так что врачи просто должны уделять таким пациентам особое внимание и периодически делать анализ крови на наличие грибов Candida.

Специалисты напоминают - лучший способ избежать и самого коронавируса, и его многочисленных осложнений, это вакцинация. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один «невидимый враг» - грибы рода Aspergillus. Это плесень, да при том плесень с историей – существует легенда, что именно она погубила экспедицию знаменитого археолога Говарда Картера, который первым вскрыл гробницу фараона Тутанхамона. Серьезные ученые к этой информации относятся, впрочем, скептически.

Aspergillus вызывает уже не сепсис, а пневмонию, - поясняет Николай Климко. – Сейчас ее регистрируют примерно у 6 % коронавирусных больных в реанимации. Это тоже тяжелое состояние. Мы – я имею в виду, специалисты Европейской конфедерации по медицинской микологии – написали рекомендации по выявлению и лечению этой грибковой пневмонии у пациентов с COVID-19. Опубликовали их сравнительно недавно, но врачи понемногу начинают ими вооружаться, так что есть шанс, что «грибковая пневмония» не станет широко распространенной.

Одним словом, никакой «эпидемии» грибковых инфекций ждать не стоит – штука это довольно редкая, да вдобавок для того, чтобы она появилась, должны создаться определенные условия. Тем не менее лучше вообще не допускать даже тени возможности для ее возникновения, а единственный способ это сделать – пройти вакцинацию от коронавируса.