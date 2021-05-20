Ставил коленями на крупу и обливал ледяной водой: Отец истязал троих детей в Новгородской области

Следком завел дело в отношении жителя Новгородской области, истязавшего трех маленьких детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Новгородской области возбудило уголовное дело по статье «истязание» в отношении 38-летнего жителя города Малая Вишера, который жестоко обращался с тремя своими детьми. Мужчина ставил малышей голыми коленями на крупу и обливал ледяной водой.

- По версии следствия, отец троих несовершеннолетних детей систематически наносил им побои, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя встать на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову, причинял физические и психические страдания, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сейчас дети временно изъяты из семьи и отправлены в социальное учреждение. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки.

Подозреваемый вину признал. Он арестован. Фото: СКР по Новгородской области

Отец-тиран задержан, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сам мужчина вину признал, до избрания меры пресечения его отправили в изолятор временного содержания в Новгороде.

Напомним, что подобный случай произошел с мальчиком из Омской области, которого заставляли стоять на гречке. Родителей ребенка осудили за жестокое обращение. Отец получил 4,5, а мать - полтора года лишения свободы.

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