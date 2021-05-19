Звезда снаружи - ребенок в душе: Юбилей театрального мэтра Зиновия Корогодского празднуют в СПбГУП со знаменитостями мирового масштаба

Открытие фотовыставки стало большим событием для студентов и творческой элиты.Фото предоставлено СПбГУП.

«Гений театра», - золотыми буквами вывели на стене Каминного зала Театрально-концертного комплекса Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Под золотой надписью - снимки, сделанные в университете: Даниил Гранин, Андрей Петров, Константин Райкин, другие знаменитости. И на каждой из десятков фотографий рядом улыбчивый гений - блестящий режиссер и педагог, народный артист РСФСР Зиновий Корогодский. Этим летом ему исполнилось бы 95 лет. Предстоящему юбилею коллеги и ученики мэтра посвятили фотовыставку.

Театр юного и вдумчивого зрителя

Корогодский - человек, которому было суждено вывести детский театр на новую высоту.

- Зиновий Яковлевич относится к величайшим фигурам российского и мирового театра за всю историю, начиная со времен Шекспира, - подчеркнул, открывая выставку, ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Он первым в мире показал, что театр для детей - это не какой-то суррогат, это настоящее искусство, которое нужно творить самоотверженно, ведь маленький зритель прекрасно чувствует любую фальшь, а потому ему нужно все то же, что и взрослому, только лучше. Зиновий Яковлевич сумел выразить в творчестве суть великого Ленинграда-Петербурга. Для меня, в те годы малыша, каждый спектакль в театре, блистающем под руководством Корогодского, был как праздник.

Наделенный талантом организатора, чувствительной душой и добрым сердцем, новатор Корогодский развил творческое наследие Станиславского и разработал концепцию театра диалога, в жизни которого наравне с артистами участвуют и дети, и их мамы и папы. В полной мере замысел воплотился в созданных Зиновием Яковлевичем эстетическом центре «Семья» и Театре поколений.

Наряду с этим Корогодский имел дар педагога. Более полусотни его учеников стали народными и заслуженными артистами России: Ирина Соколова, Антонина Шуранова, Ольга Волкова, Георгий Тараторкин, Александр Хочинский… Только на родной кафедре режиссуры и актерского искусства, возглавляемой Зиновием Яковлевичем с 1993 года и до самого ухода из жизни в 2004 году, Корогодский воспитал и выпустил сотни прекрасных актеров.

Блестящий вечный путь

В годы преподавания в СПбГУП Корогодский был удостоен премии «Золотой софит» и стал единственным в России лауреатом премии Станиславского, присужденной за педагогическую деятельность.

Работа на кафедре помогла Корогодскому устоять и продолжить блестящий путь после омерзительной театральной интриги, которая закончилась лишением его всех званий и увольнением из ТЮЗа. Дело против любимца публики и настоящего интеллигента сфабриковали, как позже стало известно, по заказу недоброжелателей из творческой среды.

- В один момент этот кумир зрителей лишился всего и остался в полном одиночестве, - отметил почетный председатель Санкт-Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры, заслуженный деятель науки России, профессор Владимир Триодин. - Но он устоял и пошел вперед (чему нам всем у него стоило бы научиться) и к концу жизни словно светился каким-то божественным светом, озаряя своих учеников.

Корогодский сохранил человеческое достоинство, удивительную гуманность и добро в душе. Наверное, человек, работающий на благо детей и взращивающий молодежь, другим быть просто не может. А ректор родного вуза Александр Запесоцкий, после принципиального диалога с судами и прокуратурой добился: мэтру возвратили все звания и награды, которых он был лишен незаслуженно.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий рассказал, что с творчеством мастера познакомился в 6 лет и сразу стал его ярым поклонником.Фото предоставлено СПбГУП.

Атмосфера творчества и добра

Дело Корогодского продолжает жить в его учениках и на кафедре. По словам студентки четвертого курса Марии Волковой, творческая атмосфера, заложенная Корогодским, царит буквально во всем: молодые артисты изучают книги, им написанные, и проводят тренинги по методикам, им разработанным.

- У творцов так много трудных минут в жизни. И так важно в эти моменты протянуть им руку помощи. Зиновию Яковлевичу - моему крестному театральному отцу - руку протянул университет, за что огромное спасибо, - улыбнулась, возлагая цветы к портрету мэтра, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. - На кафедре сделано все возможное, чтобы передать молодежи то, что Зиновий Яковлевич хотел бы передать ребятам сам.

К слову, Корогодский - один из многих выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, для которых СПбГУП стал домом.

- Попав сюда, я тоже испытал новый творческий прилив, - признался глава балета Мариинки с 1977 по 2001 год, народный артист СССР Олег Виноградов. - Заповеди, заложенные Зиновием Яковлевичем, живут в этих стенах и помогают студентам учиться так, словно у него самого.

Гостями открытия фотовыставки стали не только студенты и педагоги вуза, но и известные персоналии театральной столицы. Впечатленный, заслуженный артист России Борис Смолкин отметил: именно так - и словом, и делом - нужно хранить память о великих соотечественниках.

Известный артист Борис Смолкин отметил, что память о великих соотечественниках в СПбГУП хранят и словом, и делом.Фото предоставлено СПбГУП.

СПРАВКА

Зиновий Яковлевич Корогодский родился в Томске. В 1950-м окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. Работал в БДТ с Товстоноговым, а вскоре стал худруком Ленинградского ТЮЗа. В начале 90-х, будучи лучшим театральным педагогом страны, читавшим лекции в дюжине вузов мирового уровня, Корогодский стал профессором Гуманитарного университета профсоюзов, где основал кафедру и преподавал до ухода из жизни в 2004 году.

СКАЗАНО!

«Я считаю себя ребенком до сих пор. Пусть это странно звучит, но этого ребенка внутри я сохранял всю свою жизнь».

(Зиновий Корогодский,народный артист РСФСР,Почетный профессор СПбГУП.)

ДОСЛОВНО

«Система Корогодского воспитывала детей, юношество, была их школой социального, морально-эстетического поведения. Он воспитывал детей через театр, а актеров и взрослых - через детей, ведь у детей есть чему поучиться и родителям, и тем более актерам - той уникальной органике, естественности и правдивости. Школа искусства Корогодского дала социальные, нравственные, идейные ориентиры для нескольких поколений ленинградцев и петербуржцев».

(Дженни Катышева, заслуженный деятель искусств России, профессор СПбГУП.)

«Одно дело - стать главным режиссером театра, в котором еще до тебя наладили работу и собрали прекрасную труппу, и другое - создать свой собственный. Одно дело - возглавить прославленную кафедру, и другое - создать и превратить ее в таковую с нуля. Корогодский - редкий для художественной культуры тип театрального деятеля».

(Георгий Праздников, профессор Театрального института.)

«Корогодского вполне можно отнести к числу тех, кому Маяковский посвятил свои знаменитые строчки о человеке и пароходе. Пароходом Корогодскому стать не довелось, но человеком эпохи - вполне. Отсюда и его бюст на факультете искусств СПбГУП, и кафедра его имени в прославленном Гуманитарном университете».

(Олег Солод, писатель, заслуженный работник высшей школы России.)