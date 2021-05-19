Заводы нового времени в Северной столице

Петербургский тракторный завод» за последние несколько лет полностью модернизировал производство и выпускает современные тракторы. Фото: Андрей ГАШЕВ

В нынешнем году известнейший в Петербурге Кировский (Путиловский) завод отмечает свое 220-летие. А юбилей - это прекрасный повод рассказать о достижениях, перспективах и планах на будущее. К примеру, «Петербургский тракторный завод» за последние несколько лет полностью модернизировал производство и выпускает современные (и уникальные!) тракторы. А предприятие «Универсалмаш», которое раньше занималось госзаказом, наладило выпуск востребованной дорожной и строительной техники. И на обоих предприятиях сегодня ждут соответствующие кадры - с хорошей технической базой и, главное, желанием учиться и развиваться. Мы отправились на производство и увидели, что сегодня создают в Петербурге и почему этим стоит гордиться.

Время перемен

О чем вы думаете, когда слышите про работу на заводе? Представляются огромные мрачные цеха, рабочие в грязных спецовках, искры от сварки, выезжающий из мрака погрузчик и постоянный шум. Одним словом, техногенный апокалипсис. Признаться, морально мы готовились к такой картине.

- Если бы вы пришли сюда лет семь назад, то, наверное, что-то похожее и увидели бы, - улыбнулся в ответ на наше признание руководитель управления развития бережливого производства системы менеджмента и качества «Петербургского тракторного завода» Алексей Русяев. - Сегодня же это современное производство, оснащенное высокопроизводительным оборудованием и работающее с использованием технологий «Индустрии 4.0». Это не просто завод, а настоящий научно-производственный комплекс.

Первые тракторы на заводе начали делать более ста лет назад, но и сегодня предприятие в лидерах в своей области! Фото:«Универсалмаш».

На самом деле «Петербургскому тракторному заводу» уже почти сто лет. Первые тракторы здесь были изготовлены в 1924 году. За годы своего существования предприятие переживало и периоды подъема, и периоды застоя. В XXI век знаменитый завод вошел с устаревшим оборудованием и технологиями, которые не давали надежды на возрождение. А в 2017-м пожар уничтожил сердце предприятия - цех по сборке коробок перемены передач.

- Нужно было возрождать производство, но делать это так, чтобы оно сразу же стало конкурентоспособным. Поэтому мы обратились к самым современным технологиям и закупили высокотехнологичное оборудование - высокопроизводительные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Одновременно с этим стали изучать новые подходы к управлению производством, потому что техника - это важная, но далеко не единственная составляющая успешного предприятия, - добавляет Алексей Русяев.

Так что сегодня «Петербургский тракторный» - это цифровое производство, новейшие технологии, комфортные цеха и новые подходы к управлению предприятием.

«Умные станки»

Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В старом цехе мы не были, но новый нас однозначно впечатлил! Первое, что бросилось в глаза, - это полы. Ровные, с разметкой пешеходных, транспортных зон и зон повышенной опасности. Такое можно встретить в офисе, но чтобы на заводе… Второе - просторное помещение отлично освещено, нет ни одного темного угла. Беспорядка, кстати, тоже нет. И, наконец, оборудование. На 10 тысячах квадратных метров воссозданного производства установлено порядка 143 единиц новой уникальной техники!

- В основном это обрабатывающее оборудование и технологии - лучшие образцы, которые на сегодня используются в мировой практике. Все полностью автоматизировано и работает в автоматическом режиме. По сути, многие задачи, которые раньше делали люди со свойственным им человеческим фактором, теперь выполняют роботы. Это обеспечивает высокую точность и качество конечной продукции, - рассказывает Алексей Русяев.

Впрочем, так и задумывалось: выстроить производство так, чтобы минимизировать ошибки и обеспечить качество. Часть техники оснащена действительно уникальными для производства технологиями. Например, встроенными системами управления, когда «умный станок» сам способен измерить величину припуска и обработать деталь. Или измерительными системами, когда готовая деталь проходит проверку на качество на трех машинах с последующим заключением о годности. Но и контроль со стороны человека никто не отменял. Для этого оборудованы специальные посты качества. Интересный факт: каждая единица оборудования заведена в систему управления цехом, для чего использовано 120 километров оптоволокна! Вся информация стекается в инжиниринговый центр, который сопровождает производственные процессы от разработки до внедрения. Так что любая проблема в процессе сборки тракторов будет тут же обнаружена и устранена.

Алексей Русяев рассказывает: производство выстраивалось так, чтобы минимизировать ошибки и обеспечить качество. Фото: Андрей ГАШЕВ

Ставка на автомат

Гордость «Петербургского тракторного завода» - ультрасовременный центр по производству коробки перемены передач, созданный по всем современным требованиям, с элементами «Индустрии 4.0», с хорошим производственно-технологическим управлением.

- Суть в том, что все существующие операции технологического цикла занесены в единую систему управления. Если отсутствует хоть один компонент - детали, рабочие, система просто не даст начать или продолжить сборку. Она в автоматическом режиме остановит процесс и не даст нарушить последовательность цикла изготовления и качество тех коробок передач, которые мы производим, - говорит Алексей Русяев.

О производстве нужно сказать подробнее. С помощью специалистов предприятия - конструкторов, технологов, рабочих - на «Петербургском тракторном заводе» создали первую в России автоматизированную коробку перемены передач. Что это значит? То, что в кабине трактора теперь нет таких устройств управления, как рычаги. Управлять трактором сегодня можно с помощью джойстика и кнопок.

- У нас есть большое конструкторское бюро, которое мы постоянно развиваем. Все, что касается трансмиссионной группы, коробки перемены передач, производится на территории «Петербургского тракторного завода». Исключение составляют некоторые элементы, связанные с управлением гидравликой КПП и пневматикой, - говорит Алексей Русяев. - Уникальность предприятия - полностью замкнутый технологический цикл производства: здесь есть свое литейное производство, своя кузница, механическая обработка, сварка, сборка, производство интерьеров для кабин тракторов.

Впрочем, все и так видно невооруженным взглядом: отлаженные процессы, автоматизированное производство, упорядоченный цикл работ, неоспоримый факт высококлассной продукции.

Многие задачи, которые раньше делали люди, теперь выполняют машины. Но вместе с этим роль человека в управлении сложной техникой становится только значительнее. Фото: Андрей ГАШЕВ

Желание есть - результат будет

И все же найти профессио- налов и собрать их в один коллектив - это полдела. Нужно создать на предприятии максимально комфортную и творческую среду, чтобы люди были заинтересованы в работе и вместе шли к определенной цели. Для этого на «Петербургском тракторном заводе» делается очень много. Прежде всего на предприятии развито рационализаторство. Любой сотрудник может поделиться идеей, как улучшить производство, и, если эта идея впоследствии принесет экономический эффект, работника премируют. Работают кружки качества, научные кружки, большое внимание уделяется психологической атмосфере в цехах.

Приходя на завод, молодой человек сразу видит, чего он может здесь добиться: сделать карьеру и выйти в управленцы или стать уникальным в своем роде специалистом на вес золота. Первый уровень - это «Курсы лидера» для рабочих, когда рядовой сотрудник может претендовать на должность бригадира. Да, для этого придется приложить усилия, но оно того стоит! Далее бригадиры и способные рабочие проходят через «Школу мастеров», после которой повышают свой уровень до начальника участка, мастера цеха. Третий, более сложный уровень - «Проектное управление» - рассчитан на тех, кто видит себя управленцем. Руководители производственных участков разрабатывают проекты и ведут их. Само собой, под каждый уровень заложена определенная мотивационная система - премии и другие интересные фишки.

- На самом деле мы ничего не придумали, просто взяли и внедрили все самое лучшее из тех периодов, когда экономика нашей страны росла на 15-20 процентов в год и предприятия давали стране новые образцы вооружения, техники. Постоянно идет поиск новых управленческих воздействий, как замотивировать коллектив на трудовой подвиг. Не все приживается, но результат определенно есть, - говорит Сергей Валяев.

Цеха чистые и светлые - находиться здесь приятно. Фото: Андрей ГАШЕВ

КСТАТИ

На «Петербургском тракторном заводе» установлено оборудование компании DMG MORI. В 2017 году DMG MORI выиграла тендер на поставку первых 11 станков для предприятия. В рамках реализации комплексного проекта было поставлено оборудование производства концерна DMG MORI из Японии, Италии, Польши и Ульяновска - всего 84 станка DMG MORI, 65 из которых изготовлены на Ульяновском станкостроительном заводе.

ВАЖНО

Молодость знает

Средний возраст сотрудников на заводе составляет 30-36 лет. Когда нам это сказали, мы не особо поверили, но вскоре убедились на практике. Молодые ребята управляют новейшими станками, пишут программы, собирают сложные агрегаты.

- Для работы на современном производстве одного желания мало, хотя оно тоже имеет огромное значение. Но прежде всего нужны знания, определенный пул компетенций и инженерных знаний, благодаря которым сотрудник может управлять высокопроизводительным оборудованием. Казалось бы, нужно просто нажать кнопку, и все. Но на самом деле работник должен разбираться во всех процессах, которые происходят внутри предприятия, - рассказывает заместитель директора «Петербургского тракторного завода» Сергей Валяев.

Сергей Валяев признается: на заводе внедряли самое современное прогрессивное оборудование, которое было в мире на момент реализации проекта. Фото из личного архива.

Найти такие кадры непросто. Когда открывался цех по производству коробки перемены передач, специалистов приходилось искать по всей стране. Смотрели не только на образование, но и на самого человека - его желание развиваться, умение работать в коллективе, инициативность. Ведь многие производственные процессы можно контролировать только с помощью коллективной деятельности.

- Высокопроизводительное современное оборудование с числовым программным управлением - это роботы, которые производят определенный продукт. Но, чтобы получить определенный КПД, необходимо наладить процесс планирования, провести большую подготовительную работу. И участвовать в этом процессе должны все, начиная от рабочего и заканчивая руководителем. Только тогда будет полная отдача и эффект, - продолжает Сергей Валяев. - Мы стараемся создать на предприятии такую атмосферу, чтобы людям было интересно работать, предлагать свои идеи, добиваться общих целей. Мы не просто набираем технологов, мы создаем конструкторско-технологическую школу, в которой должны накапливаться знания. Ну а пользоваться ими могут все сотрудники предприятия.

Да, требования к соискателям на «Петербургском тракторном заводе» серьезные, но и условия достойные. Зарплату здесь держат выше средней по городу, для сотрудников предприятия предусмотрен ряд льгот, хороший соцпакет.

Требования к соискателям серьезные, но и перспектив много. Фото: Андрей ГАШЕВ

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Мощный, надежный и очень удобный: Какие тракторы делают в Петербурге

Торговая марка «Кировец» - главный и широко известный бренд «Петербургского тракторного завода». В 2020 году на рынок вышли две обновленные модели тракторов.

Современный сельскохозяйственный трактор должен отвечать четырем условиям: он должен быть универсальным, удобным для водителя, надежным в эксплуатации и недорогим в использовании. Продукция «Петербургского тракторного завода» всем этим требованиям отвечает сполна. В обновленные «Кировцы» технологи завода вложили все самые современные разработки и решения. Современные тракторы, к примеру, могут работать со всеми советскими, российскими и западными сельхоз- орудиями. Это значит, аграриям не придется что-то придумывать, чтобы подключить к трактору плуг или другой инструмент. «Кировцы» удобны для водителя: эргономичная кабина защищена от вибрации, а уровень шума в ней не превышает 72 децибелов, что почти соответствует нормативу грузового автомобиля. Само собой, трактор должен обладать должной степенью надежности, и соблюдение жестких стандартов на предприятии позволяет ее добиться. Ну а благодаря грамотному подходу к управлению производством стоимость продукции вполне конкурентоспособна.

Сегодня петербургские тракторы покупают в России, Казахстане, Беларуси, Прибалтике, Чехии, Польше, Венгрии и даже Австралии, Канаде и Колумбии! В среднем завод выпускает 2500 тракторов в год.

- Мы часто сталкиваемся с тем, что наши сельскохозяйственники не верят, что в России может что-то производиться практически с нуля. Поэтому мы проводим открытые экскурсии для представителей аграрного комплекса, на которых показываем наше производство. После этого те люди и компании, которые нас раньше не знали, начинают доверять нам и нашей продукции, - говорит Алексей Русяев.

НА ЗАМЕТКУ

Стань частью команды Предприятию нужны высококвалифицированные кадры - операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики, токари, шлифовальщики, станочники, специалисты мехобработки, инженерно-технические кадры - конструкторы, технологи. Опыт и квалификация имеют значение, но не менее важно желание развиваться и уметь работать в команде.

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