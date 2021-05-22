«У аппарата»: кто такой Олег и почему он звонит на таксофоны Петербурга

Фото: Андрей ГАШЕВ

Помните, в фильме «Брат» Данила Багров, прогуливаясь по Каменноостровскому проспекту в центре Петербурга, натыкается на таксофон и звонит своей возлюбленной? И хотя этой будки уже давно нет, уличные телефоны в городе на Неве до сих пор существуют. И даже работают: в Северной столице установлено 399 аппаратов. А пользоваться ими можно совершенно бесплатно.

Но ладно мы звоним по таксофону, а если нам? Думаете, такого не бывает? А вот и нет! Как-то вечером 17 мая корреспондент «Комсомолки» возвращался домой. Неожиданно, неподалёку от площади Льва Толстого, один из красных аппаратов «ожил». Но из-за спешки взять трубку не удалось. Об этом случае уже почти удалось благополучно забыть, как в петербургских пабликах начали появляться видео, на которых случайные прохожие отвечают на звонки внезапно зазвонивших уличных телефонов. Неизвестный собеседник начинает разговор со слов «Здравствуйте, а я Олег», после чего играет задорная музыка.

В голливудских кинолентах часто именно со звонка на таксофон начинаются самые захватывающие приключения. А в кинотрилогии «Матрица» телефоны используют для перемещения между мирами. Соблазн был слишком велик, так что сотрудники «Комсомолки» уже вдвоём решили отправиться к красной коробочке. И действительно, вечером раздался звонок.

- Привет, я ассистент Олег. С телефонными мошенниками сталкиваются миллионы жителей. Расскажу, как защититься от них и не потерять деньги, — сообщил мужской голос на том конце провода.

Затем последовало несколько простых, но действенных советов. Электронный консультант рассказал, как не стать жертвой аферистов. В конце беседы Олег пожелал хорошего вечера.

После странной беседы мы решили узнать о таинственном собеседнике. В пабликах, где были опубликованы видео со звонящими таксофонами, пользователи уже начали строить догадки, кто-то предположил, что это дело рук компании Тинькофф. И действительно, поиск по запросу «ассистент Олег» дал результаты: оказалось, что Тинькофф разработал голосового помощника с таким же именем. Именно с ним и разговаривал корреспондент «Комсомолки».

Оказалось, что звонки Олега раздаются по всей России в 20:06. Голосовой робот от Тинькофф рассказывает, как уберечься от мошенников, демонстрирует разговор с реальным аферистом или спамером. Однако непонятно, зачем ассистент звонит на уличные телефоны — выяснить это у компании так и не удалось.

Вот так приключение! Кому рассказать, не сразу поверят! Но наши читатели и сами могут стать героями подобной истории. Так что если услышите телефонный звонок посреди города, не проходите мимо. Вдруг в трубке таксофона хотят услышать именно ваш голос?