В Смольном рассказали, как обеспечат безопасность школ во время ЕГЭ в Петербурге

Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ в 170 школах в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для выпускников школ наступает горячая пора проверки знаний. В Петербурге все готово к проведению Единого государственного экзамена. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал зампредседателя Комитета по образованию, председатель Государственной экзаменационной комиссии города Сергей Тимофеев.

В этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ в 170 школах. Как и год назад, во время экзаменов будут организованы профилактические меры в связи с коронавирусом.

– Генеральная уборка пунктов сдачи экзамена будет проводиться до и после ЕГЭ, сотрудники и выпускники будут прибывать в школы по специально составленному графику, на входе проведут термометрию и обработку рук, в аудиториях будет зигзагообразная рассадка, обеззараживание воздуха. Пока все эти меры остаются реалиями сегодняшнего дня, но они уже не в новинку, – отметил Сергей Тимофеев.

Что касается масок – их должны будут обязательно носить сотрудники школ, а вот сами выпускники могут надевать средства защиты на свое усмотрение.

После трагедии в Казани родителей, учеников и учителей волнуют и другие меры безопасности, помимо «антиковидных». В Петербурге, конечно, будет продумана защищенность школ во время экзаменов.

– Обеспечение мер безопасности, антитеррористической защищенности в наших школа – это самый серьезный на сегодня вопрос. Для проведения ЕГЭ будут введены все те же меры, которые применяются и сейчас. Это физическая охрана, которая есть во всех учебных заведениях. Это рамки металлодетекторов на входе. Кроме того, на каждом пункте будут сопровождающие – для школьников текущего года и выпускников среднего профобразования, – отметил Сергей Тимофеев.

Среди сдающих ЕГЭ будут и выпускники прошлых лет – за ними также будет установлен визуальный контроль. К слову, таких экзаменуемых в этом году почти 7 тысяч человек. Отправятся за парты люди самого разного возраста, а некоторым из зарегистрировавшихся уже за 40 лет. Всего в этом году писать ЕГЭ будут более 40 тысяч человек. Из них 3,4 тысячи ребят – выпускники со средним профессиональным образованием.

Основная волна ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартует 31 мая – сдавать будут химию, географию и литературу. А вот выпускники девятых классов начнут на неделю раньше – их первый экзамен (по русскому языку) пройдет уже 24 и 25 мая. Сдавать этот предмет будут почти 45 тысяч человек.

А ЧТО ЕЩЕ?

«Новинкой» этого года станет сдача ЕГЭ на компьютере. Касается это только информатики и информационно-коммуникационных технологий. Выпускники впервые будут решать задачи на экране монитора, а не на бумаге. Для перехода на новый формат Петербургу не потребовалась дополнительная закупка компьютеров – текущего оснащения школ вполне хватает для проведения экзамена.