Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге по 12 июля

Карантинные ограничения продлили до середины лета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга продлили действующие коронавирусные ограничения до середины июля. Соответствующее изменение в «ковидное» постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

- Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом крупные мероприятия, в том числе Петербургский международный экономический форум - ПМЭФ 2021 и чемпионат Европы по футболу, пройдут в заявленном очном формате, хоть и с соблюдением всех необходимых санитарных мер и нормативов.

- Проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ 2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, - отмечают в Смольном.

А вот действующий пока запрет на доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, будет отменен и утратит силу с 31 мая.

В остальном все остается как прежде.