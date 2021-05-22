Убийство московского композитора, писавшего песни Кобзону, спустя 12 лет раскрыли в Новгородской области

Леонида Печникова убили в деревне под Новгородом, куда композитора хотели переселить после махинаций с его московской квартирой. Фото: СУ СКР по Новгородской области.

Следователи регионального управления СК России по Новгородской области спустя 12 лет раскрыли жестокое убийство известного московского композитора Леонида Печникова. Автор песен, которые исполнял в том числе Иосиф Кобзон, пропал еще в 2008 году, после приглашения выступить на чужой свадьбе, якобы в Московской области. Позднее оказалось, этим преступники заманили 71-летнего композитора в ловушку.

- По версии следствия, в 2008 году жительница города Москвы, представившись сотрудником ЖЭК, вошла в доверие к пожилому мужчине, обманным путем получив от потерпевшего доверенность, она продала его квартиру, расположенную на улице Петровка, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Новгородской области.

Чтобы избавиться от пенсионера, злоумышленница через знакомого, проживающего в Новгородской области и работавшего таксистом, купила пустующий дом в деревне Заря Демянского района, где и собиралась поселить композитора. Его напоили спиртным и в таком состоянии отвезли в деревню

Смерть композитора, писавшего песни для Кобзона, 12 лет была не раскрыта. Фото: kino-teatr.ru

Однако план дал сбой: поняв, что его привезли не ради выступления на свадьбе, Леонид Печников начал возмущаться и требовать отвезти себя обратно в Москву. Тогда-то сообщник женщины задушил композитора, а тело спрятал в лесу, где труп позднее нашли грибники.

Долгие годы следователям не удавалось доказать причастность подозреваемых к преступлению, однако в 2020-м году им удалось получить необходимые показания от одного из знакомых предполагаемого убийцы, который подтвердил версию следствия.

Сейчас дело в отношении таксиста передано в суд. Также в отношении него возбуждено производство и по другим статьям - дома у мужчины нашли оружие времен войны и коноплю, которую он выращивал в теплице.

Что касается организатора преступной схемы, то за мошенничество с квартирой композитора она ранее получила восемь лет лишения свободы.

Справка «КП»:

Леонид Печников родился в 1937 году в Москве. В 1961-м окончил институт имени Гнесиных по классу дирижирования. Автор произведений для эстрадного оркестра и музыкальных инструментов, песен, музыки к фильмам, спектаклям и т.д.

18 августа 2008 года ушел из дома и не вернулся. Тело было найдено спустя месяц, в лесу в Новгородской области.