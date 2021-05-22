Тысячи человек приехали на весенний праздник фонтанов в Петергофе

В Петергофе торжественно запустили фонтаны. Фото: Полина ШАНДРАК

Традиционный Весенний праздник фонтанов открылся в Петергофе 22 мая. Несмотря на то, что сами фонтаны формально были включены ранее, в субботу в пригород Петербурга съехались тысячи туристов. Здесь для них устроили костюмированное представление. А на торжественной церемонии присутствовал губернатор Северной столицы.

- Этот праздник стал доброй традицией и визитной карточкой нашего города. Нынешний год стал особенным - мы будет праздновать 300 лет легендарным фонтанам. Петергоф по праву является столицей фонтанов, ничего подобного в мире нет, ни по красоте, ни по сложности. - 300 лет без единого насоса работает эта система, созданная нашими предками во главе с Петром I, - отметил Александр Беглов. - В годы войны Петергоф был разрушен, но восстановлен титаническим трудом реставраторов, ученых, музейщиков.

В этом году фонтанной системе Петергофа исполняется 300 лет Фото: Полина ШАНДРАК

После губернатора с речью выступила директор Государственного музея-заповедника Елена Кальницкая.

- Дорогие гости, друзья, коллеги. Сегодняшний праздник для нас особенный - два года мы ждали этого дня. Петергофские парки были пусты и работали здесь только те, кто следил за фонтанами, дворцами - коллектив в 1600 человек, - отметила глава музея-заповедника. - Фонтанная система Петергофа - это вечный двигатель, о котором всю жизнь мечтал император Петр I, и памятник ему.

На праздник приехали тысячи гостей. Фото: Полина ШАНДРАК

После этого губернатор Петербурга сказал символическую фразу «Фонтаны пустить» и струи воды поднялись вверх на десятки метров, порадовав собравшихся на праздник гостей.

Погода не подкачала и вода лилась только из фонтанов, но не с неба. Фото: Полина ШАНДРАК

Отметим, что погода также преподнесла подарок участникам торжества и обещанный дождь так и не пролился над Петергофом.