Аллею в память об умерших детях высадили петербургские родители

Аллею в память о детях высадили в Петербурге. Фото: vk.com/curort.park

Новая аллея из каштанов и лип появилась в Приморском районе Петербурга. 22 мая, на пересечении Дороги в Каменку и Парашютной улицы было высажено 31 дерево. Из посадили родители, раньше времени потерявшие своих детей - как совсем маленьких, так и уже взрослых.

- Совместно с Благотворительным фондом «Свет в руках» мы поддержали родителей, оказавшихся в этой нелегкой жизненной ситуации. В память об ушедших детях посадили 27 каштанов и 4 липы. Участники акции обрели еще большую близость и взаимное понимание, драгоценную поддержку, поделились пережитыми эмоциями. Никто не должен быть одинок в своем горе! - сообщает пресс-служба городского учреждения «Курортный лесопарк».

На дереве - ленточка с именем ушедшего ребенка. Фото: vk.com/curort.park

На каждом из деревьев была повязана ленточка с именем ушедшего ребенка или сделана подпись. Специалисты отмечают, что все саженцы были взяты не случайно, их заранее отобрали сотрудники «Курортного лесопарка», чтобы они дополнили зеленый наряд города.

Каждое дерево станет памятью о ребенке. Фото: vk.com/curort.park

Сама акция называется «Росток памяти» и направлена на привлечение внимания общества к проблеме перинатальной смертности и поддержку родителей в трагический для них период. Она стала традиционной и проходит уже четвертый год подряд.

- Высаженные деревья станут символами памяти об ушедших детях и их физическим воплощением на земле, - отмечают устроители акции.