Петербург заливает дождями: Город близок к рекорду 18-летней давности по числу выпавших осадков

Город заливает ливнями Фото: Артем КИЛЬКИН

Май в Санкт-Петербурге выдался дождливым. Город продолжает заливать ливнями и это не конец. МЧС с самого утра уже успело выпустить предупреждение о том, что в городе вновь ожидается непогода. Ну, а синоптики, тем временем, подсчитали, что город по числу выпавших в мае осадков близок к рекорду.

- 23 мая Северная столица будет ощущать влияние центральной части циклона, - поясняет ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус. - Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди, временами сильные, местами возможны грозы. По нашим расчетам в регионе выпадет около 10-15 мм осадков, что составляет от четверти до трети майской нормы.

При этом общее количество дождей, выпавших с начала месяца, как отмечают синоптики, приближается к абсолютному рекорду. Такие обильные дожди наблюдали в последний раз в 2003 году. В тот раз выпало 127 миллиметров осадков.

К слову, 23 мая в городе ожидается теплая погода - до 17 градусов выше нуля. Юго-восточный ветер до 4-9 метров в секунду. Не исключают и грозу.